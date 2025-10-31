Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Policial com distintivo de RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas), unidade de elite da Polícia Militar do Brasil, em uniforme preto durante treinamento ou operação.

Segurança

Homem finge ser jogador de futebol para fugir da polícia, invade campo e acaba preso em Fortaleza

Militares perceberam um jogador a mais em um dos times

Redação 07 de Agosto de 2025
Equipamentos eletrônicos

Segurança

Homem e adolescente são capturados em Fortaleza por furtar equipamentos avaliados em R$ 142 mil

O caso foi registrado na última sexta-feira (5), no bairro Edson Queiroz

Redação 08 de Julho de 2024
Operação policial

Segurança

Dois suspeitos são baleados durante operação policial em Fortaleza

Flagrante foi registrado no 2º Distrito Policial, em delegacia no bairro Meireles

Redação 28 de Dezembro de 2023
Mão corta cabos coloridos de energia

Segurança

Homens cobram dinheiro para não cortar energia de comércio e são presos por extorsão em Fortaleza

O caso aconteceu nesta quarta-feira (14), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Redação 14 de Junho de 2023
Centro de Fortaleza possui programação extensa

Verso

Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje

Blocos de rua e nomes nacionais do axé realizam shows em Fortaleza

Redação 21 de Janeiro de 2023
Fumaça em corredor de shopping em fortaleza

Ceará

Loja de shopping em Fortaleza sofre princípio de incêndio

O fogo atingiu a área de maquinárioss

Redação 03 de Janeiro de 2023
crianças uniformizadas sorrindo na comemoração dos 40 anos da escola

Ceará

Escola Yolanda Queiroz celebra 40 anos com homenagens, shows e brincadeiras

Solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira (22)

Redação 22 de Junho de 2022
Vídeo Carreta Edson Q

Ceará

Carreta levando guindaste perde controle e bate em carros de luxo em Fortaleza; veja vídeo

Veículo pesado perdeu o controle e arrastou automóveis parados na via

Redação 11 de Fevereiro de 2022
De mãos dadas, duas crianças entram na escola acompanhadas de um responsável

Metro

CEI Deputado Edson Queiroz Filho é inaugurado em Fortaleza e vai beneficiar 188 crianças

As aulas para crianças a partir de um ano já começam em novembro

Redação 29 de Outubro de 2021
