Dois suspeitos são baleados durante operação policial em Fortaleza

Um confronto entre policiais do 27º Distrito Policial (DP) resultou em dois suspeitos baleados, na noite desta quinta-feira (28). A ação começou após a equipe policial ser surpreendida pelos homens em uma rua atrás do Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

O carro com policiais, que estava descaracterizado, foi alvejado com mais de 21 tiros. Apesar da investida, nenhum policial ficou ferido.

Veja também

Conforme uma fonte da Polícia Civil, os suspeitos foram baleados durante a operação. Além disso, as armas que usaram foram apreendidas.

O flagrante da ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial, em delegacia no bairro Meireles.