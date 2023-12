Casal de 50 anos morre carbonizado em incêndio dentro de casa em Aracoiaba

Um casal morreu carbonizado após a residência deles pegar fogo durante a madrugada desta quinta-feira (28). Conforme o Corpo de Bombeiros do Ceará, a guarnição de Baturité foi acionada às 2h46 para a ocorrência no bairro Getirana, em Aracoiaba, no Interior do Ceará.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que as chamas estavam altas. Apesar do combate imediato do fogo, Francisco Josimar Peixoto e a esposa Sandra Emília Gonçalves, ambos com cerca de 50 anos, vieram a óbito na residência.

Legenda: A Perícia Forense investiga a causa do incêndio Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O vizinho do casal, Francisco Leandro de Santos, acordou com o barulho de uma explosão e chegou a pular o muro para tentar salvar o casal. Na tentativa de resgate, jogou baldes de água para conter as chamas. No entanto, devido ao fogo alto, precisou esperar pelos bombeiros.

Causa do incêndio

Os bombeiros já descartaram a possibilidade de incêndio criminoso e apontam que deve ter sido causado por um curto-circuito. Segundo a corporação, o quarto de Sandra e Josimar não tinha janelas, nem banheiro. Além disso, estava com muito tecido, pois trabalhavam com jeans.

Veja também

Por conta do incêndio, houve a destruição total de dois veículos que estavam na garagem. A Perícia Forense investiga a causa do incêndio.