Homem finge ser jogador de futebol para fugir da polícia, invade campo e acaba preso em Fortaleza

Militares perceberam um jogador a mais em um dos times

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Policial com distintivo de RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas), unidade de elite da Polícia Militar do Brasil, em uniforme preto durante treinamento ou operação.
Legenda: Arma apreendida era uma pistola de calibre .380
Foto: Divulgação/PMCE

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após tentar se disfarçar de jogador de futebol, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O caso aconteceu na última terça-feira (5).

Na ocorrência, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) avistaram um homem entrando rapidamente em um espaço onde o esporte era praticado. Segundo a entidade, que forneceu as informações, ele teria feito isso após perceber a presença dos policiais.

Ao verificarem as pessoas em campo, a Polícia identificou que havia um jogador a mais em um dos times. O suspeito foi abordado e, após vistoria no local, foi encontrada uma pistola de calibre .380 com 47 munições intactas. O armamento estava enterrado sob o gramado sintético.

Ainda conforme a PMCE, o suspeito foi levado ao 13º Distrito Policial e se encontra à disposição da Justiça.

No Brasil, portar arma de fogo é considerado um crime inafiançável, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. As penas podem variar de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa. Caso haja agravantes, como o uso do armamento para cometer crimes, a punição pode ser mais severa.

