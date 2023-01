Loja de shopping em Fortaleza sofre princípio de incêndio

A área de maquinários de uma loja de um shopping localizado no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, sofreu um princípio de incêndio na tarde nesta terça-feira (3). Segundo nota enviada pelo empreendimento às 16h, o fogo ocorreu em uma área e foi "rapidamente debelado".

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver clientes deixando o shopping e também a fumaça espalhado-se pelas dependências do local. Equipes atuam para dispersar a fumaça.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado ao local e segue atuando na ocorrência. Não há informações sobre feridos.

ACESSO CONTROLADO

Ainda segundo o shopping, o controle do fogo foi feito de forma imediata pela brigada de incêndio do empreendimento. O acesso de clientes, nesse momento, é controlado. Foram utilizados "protocolos de controle do fogo".

LEIA NOTA DO SHOPPING IGUATEMI BOSQUE NA ÍNTEGRA:

"O Shopping Iguatemi Bosque registrou um princípio de incêndio na tarde desta terça-feira (3), numa área isolada onde ficam os maquinários de uma das lojas. Imediatamente, a brigada de incêndio foi acionada e o fogo foi rapidamente debelado com protocolos de controle do fogo e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para dar suporte à operação. O acesso ao mall segue controlado e com equipes já atuando na dispersão da fumaça causado pelo incidente".