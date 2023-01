Trabalhador morre após muro de restaurante desabar na avenida Bernardo Manuel, em Fortaleza

Um trabalhador morreu soterrado após o muro de um restaurante desabar na avenida Bernardo Manuel, no bairro Itaperi, em Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (3).

Até agora, ele foi identificado apenas como Deusimar. Um vizinho dele informou ao Sistema Verdes Mares que a vítima é natural de Ibiapina e possui dois filhos gêmeos, de 12 anos.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima estava trabalhando em uma obra de fundação de um edifício comercial, quando o muro de um restaurante localizado na lateral da construção caiu, soterrando o trabalhador.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou o óbito da vítima no local. A Defesa Civil informou que o local foi interditado.

Obra em que vítima trabalhava era irregular

Foto: Vc Repórter

O engenheiro Rômulo Pereira, da Regional I da Prefeitura de Fortaleza, afirmou que há irregularidades nos dois empreendimentos, tanto no restaurante cujo muro de contenção caiu, quanto na obra em que o trabalhador atuava.

Segundo o especialista, a construção do edifício comercial não tinha alvará da Prefeitura. Já no restaurante foi detectado um descarte irregular de água, o que causou a erosão do solo, agravada por uma chuva recente na região.

Vizinho diz que pretendia trabalhar com a vítima na obra

Antônio José do Nascimento, vizinho e amigo de Deusimar, disse que conversou com ele ainda hoje pela manhã. O servente de pedreiro afirmou que pretendia trabalhar na obra junto com o colega antes do desabamento.

"Ele trabalhava comigo como servente em outra obra, aí parou, ele veio para cá, arrumou a vaga. Ele era uma boa pessoa. Até hoje de manhã eu falei com ele aqui, falei com ele na minha casa, ele ficou de me dar a resposta de quando eu iria começar a trabalhar [na obra], mas infelizmente nem adianta trabalhar mais, desse jeito aí, um perigo, essa altura aí não tem condições", lamentou o vizinho.

Antônio José também comentou que iria comunicar a família da vítima sobre o falecimento. "Os dois meninos [filhos da vítima] ficaram sem pai. Vou ter que ligar para a família dele. Eu só tenho contato de uma tia dos meninos para ela poder vir pegar eles", disse.

