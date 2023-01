Um idoso morreu no Terminal da Parangaba, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (2). De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o homem de 71 anos passou mal e veio a óbito no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima chegou a receber atendimento ainda na plataforma, mas não resistiu.

Não há informações sobre a identidade do idoso e nem sobre o que teria causado o mal-estar.