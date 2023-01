Cearense acerta quina na Mega da Virada, mas fica sem prêmio após pagamento da aposta ser estornado

Um jornalista de Acopiara, no interior do Ceará, acertou cinco dezenas em uma aposta realizada para o sorteio da Mega da Virada, mas não levou o prêmio da Quina por ter o pagamento estornado pelo aplicativo Loterias Caixa, da Caixa Econômica Federal.

Lindomar Rodrigues disse ter efetuado duas apostas na tarde do dia 31 de dezembro por meio do aplicativo, sendo uma delas contendo sete jogos e a outra nove. No entanto, somente após o sorteio, na manhã do domingo (1º), ele percebeu que a aposta contendo os jogos com os números sorteados estava cancelada.

Com prêmio de mais de R$ 500 milhões, o sorteio da Mega da Virada definiu como premiados os números 04, 05, 10, 34, 58 e 59. Destes, apenas o 10 não estava no jogo feito por Lindomar, o que lhe renderia o prêmio da Quina.

"O que deveria ser festa acabou ocasionando um grande transtorno. Porque só esse pagamento foi estornado e o que eu perdi não houve estorno? Queria entender porque minha aposta foi cancelada e porque fala em estorno no aplicativo do Loterias Caixa", questionar Lindomar.

Ainda conforme o jornalista, a mensagem de estorno só apareceu após o sorteio, e o valor apostado, de R$ 31,50, não retornou para sua conta corrente.

Legenda: Aposta contendo números sorteados foi estornada no dia 1º de janeiro Foto: Reprodução

Boletim de Ocorrência

Ainda no domingo, Lindomar registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Iguatu, e afirma que entrará com uma ação na Justiça contra a Caixa.

"Segundo informações, esses cinco números me dariam um premio de aproximadamente 45 mil reais. Vou entrar com ação para que esse dano possa ser reparado de alguma forma", disse.

Lindomar deve participar de uma reunião com o gerente da Caixa Econômica Federal ainda nesta segunda-feira (2). O Diário do Nordeste entrou em contato com o banco citado e aguarda nota.