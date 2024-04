Saiba o que diz a lei sobre dirigir alcoolizado

Dirigir alcoolizado é uma infração que alguns condutores ainda insistem em cometer. Entretanto, a Lei Seca, sancionada em território nacional em 2008, funciona como a garantia de que normas e iniciativas serão implementadas para inibir o consumo de bebida alcoólica pelos condutores de automóveis e garantir que a informação chegará de maneira mais acessível para todos.

De acordo com informações do dossiê “Panorama dos acidentes de trânsito por uso de álcool no Brasil”, elaborado pela ONG Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), a taxa de óbitos em acidentes de trânsito por uso de álcool caiu 32% desde que a Lei Seca foi sancionada.

Antônio Ferreira, Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), explica que no Código de Trânsito Brasileiro, a tolerância de álcool é zero. O ato configura infração gravíssima, que gera multa, recolhimento e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. “Quando a concentração de álcool for igual ou superior a 0,30 miligramas por litro de ar alveolar ou o motorista indicar incapacidade psicomotora, ele poderá ser preso sob pena que varia de seis meses a três anos”, reforça ele.

O Brasil é um dos poucos países do mundo a implementar a tolerância zero para a mistura de álcool e direção. “Os números em queda indicam a importância de uma legislação que conscientize a população e penalize infratores que insistam em dirigir alcoolizado ou sob efeito de entorpecentes. As campanhas nacionais relacionadas à Lei Seca replicam a informação e reforçam a boa conduta. Cada vez mais essa conscientização passa a fazer parte da cultura das pessoas”, destaca o Superintendente.

Em alguns casos, os condutores acabam pecando pela empolgação em passeios, ou pela ideia de que um consumo moderado não causará impactos. Nesses casos, é primordial manter a disciplina e se organizar previamente. “Se vai beber, optar por voltar de transporte público ou aplicativos de viagens também são alternativas para manter a segurança no trajeto”, alerta o profissional.