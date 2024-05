Técnica permite fazer transplante capilar sem raspar o cabelo

Problema que acomete cerca de 42 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a calvície não tem cura, mas as técnicas cirúrgicas estão cada vez mais avançadas e trazendo esperança para quem deseja recuperar a autoestima capilar.

Uma das técnicas mais renomadas da atualidade, o Long Hair FUE, permite fazer o procedimento sem a necessidade de raspar o cabelo. “A técnica FUE se subdivide em fio curto e o fio longo. No fio longo, ou Long Hair, não precisa raspar a cabeça ou a área doadora”, explica o médico Luiz Antônio da Silva Nascimento, integrante da equipe que realiza os transplantes, em Fortaleza. Ele realiza a avaliação dos pacientes na Clínica La Clinic. “Sou pioneiro na técnica, não somente no Ceará, mas no Nordeste”, afirma o profissional.

De acordo com o médico, a técnica consiste em extrair, por meio de um equipamento, o folículo capilar juntamente com o pelo para ser implantado na área receptora. Tanto homens como mulheres se beneficiam da técnica, segundo o profissional, podendo também ser aplicada na sobrancelha.

“Realizamos a técnica FUE fio curto e Fio longo ou Long Hair, sem a necessidade de raspar a área doadora e após o procedimento se tem uma projeção do resultado definitivo. Estes são os principais diferenciais de ambas as técnicas. O Long Hair tem uma indicação para o público feminino, seja para calvície androgenética ou para aquelas mulheres com diâmetro da testa (região frontal) maior, ou seja, descoberto de cabelo, seja por perda natural, seja hereditário”, explica o médico.

Legenda: Médico Luiz Antônio da Silva Nascimento explica o Long Hair FUE Foto: Acervo pessoal

Outro diferencial do Long Hair FUE é a possibilidade de, após o procedimento, o paciente visualizar uma projeção de como ficará o resultado meses depois. “O paciente vê como vai ficar esse transplante em sete meses a um ano. O pelo implantado, em 15 a 20 dias, vai cair, mas ele está ali e ele vai crescer. Mesmo assim, após o transplante, se tem uma projeção como vai ficar essa área de 7 a 11 meses”, explica Luiz Antônio.

Por se tratar de um procedimento cirúrgico, o Long Hair FUE deve ser realizado em centro cirúrgico ou em um hospital. De acordo com Luiz Antônio a recuperação é tranquila. “A recuperação é diferente de paciente para paciente, mas por ser uma técnica minimamente invasiva, o paciente necessita só de uma semana mesmo para tratar ali aquela área. Em questão de dias, ele já vai estar apto a voltar às suas atividades”, finaliza.

