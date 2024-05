BR-116 registra engarrafamento de 6 km após abertura de vala em Fortaleza

Um trecho da BR-116 foi interditado, nesta manhã de sexta-feira (17), devido à abertura de uma vala na pista, em Fortaleza. Realizado no sentido Interior/Capital, o bloqueio gera um engarrafamento de cerca de 6 quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a intervenção acontece na pista marginal da rodovia federal, na altura do km 14, localizado no bairro Paupina. A intervenção gera trânsito intenso de carros.

Com a interdição, a instituição detalha que a orientação de desvio é voltada para os motoristas que precisam acessar o anel viário, sentido CE-040. Nesse caso, o acesso não está sendo possível pelo viaduto do km 14, então os condutores deverão fazê-lo por dentro do bairro Messejana.

Ainda conforme a autoridade, um engenheiro da empresa terceirizada que presta serviço ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está no local, e busca soluções para mitigar os transtornos.