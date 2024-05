Nível da água sobe e barragem rompe em São Gonçalo do Amarante; veja vídeo

Uma barragem localizada em São Gonçalo do Amarante, no interior do Ceará, rompeu nessa terça-feira (14), devido ao volume de água armazenado. A sangria da Lagoa do Tamanduá fez com que a água passasse por cima de um trecho da rodovia CE-162 e atingisse um imóvel, que ficou alagado. A situação já estaria normalizada nesta quarta (15), conforme a prefeitura.

Ainda segundo a gestão municipal de São Gonçalo do Amarante, o caso aconteceu na comunidade de Várzea Redonda. E, embora "nenhum morador próximo precisou sair de sua casa" e "nenhum comércio foi afetado", uma casa sofreu alagamento, mas o imóvel já estaria sendo vistoriado pela Defesa Civil e a família já estaria recebendo suporte da gestão.

"A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, por meio de diversas secretarias, segue monitorando todas as barragens, rios, açudes e lagoas, e não existe nenhum risco imediato à população", afirmou, em nota, o Executivo municipal.

Sangria

O momento em que a água ultrapassa a barreira física e avança para o asfalto foi filmado por moradores da região. Em um dos vídeos, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, um dos moradores diz que a barragem "não está dando conta" porque "arrombou tudo" e que ele irá sair do local porque "é perigoso".

Em suas redes sociais, ainda na terça, o prefeito da cidade, Marcelo Teles (PT), mostrou que foi ao local da ocorrência e garantiu que acionou secretários de gestão e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) para tomar medidas de urgência. "É a natureza, mas a Prefeitura está aqui, monitorando", disse.