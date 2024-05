Demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, é concluída pela Prefeitura

As obras de demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, chegaram ao fim nesta segunda-feira (20), poucos dias antes do prazo estipulado pela Prefeitura. Restam, agora, serviços de limpeza do terreno, com retirada do material para encaminhamento a uma usina de reciclagem.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura (Seinf), parte do material retirado já está sendo utilizado em obras municipais, como a "entrada" do bairro Álvaro Weyne, onde os escombros do São Pedro são utilizados como "sub-base" para obras de urbanização que ocorrem na região.

Legenda: Os materiais dos escombros do prédio serão encaminhados a uma usina de reciclagem da Cidade Foto: Roberto Jucá/Prefeitura de Fortaleza

Sobre o Edifício São Pedro

O edifício foi instalado na região em 1951. À época, era chamado de "Iracema Plaza Hotel", e chegou a ser considerado o "Copacabana Palace cearense". Além disso, segundo o Governo do Ceará, o prédio ficou conhecido por sua arquitetura exótica inspirada em hotéis de luxo de Miami, na Flórida, e frequentemente era comparado a um navio.

Legenda: O Edifício São Pedro foi construído na década de 50 Foto: Kid Jr.

O anúncio da demolição foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) no início de março, sob a alegação de que laudos técnicos indicavam não ser mais possível a recuperação do imóvel. "Lamentavelmente, uma pessoa já morreu ali", afirmou o gestor, reforçando que o prédio estava sendo depredado e acessado por quem desconhecia ou ignorava a insegurança.