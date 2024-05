Segunda fase do vestibal da Uece 2024.2 acontece neste domingo (19) e segunda-feira (20)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza neste domingo (19) e segunda-feira (20), das 9 horas às 13 horas, a 2ª fase do vestibular 2024.2. Os aprovados na primeira etapa farão, nos dois dias de processo seletivo, quatro provas: uma de redação e três específicas — de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Ao todo estão sendo ofertadas para o semestre 2.322 vagas. Deste quantitativo, um total de 1.222 são para os cursos de Fortaleza. Outras 1.094 vagas são destinadas para os cursos das unidades da instituição localizadas no Interior (nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Aracati, Canindé e Quixeramobim).

Veja também Papo Carreira Núcleo de Línguas da Uece abre 400 vagas para semestre 2024.2 Ceará Ceará terá centro de pesquisa que busca baratear produção de biofármacos para câncer e doenças autoimunes

Conforme explicou presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), o professor Fábio Perdigão, o ideal é que os candidatos cheguem ao seu local de prova com uma hora de antecedência, isto é, às 8h. O cartão de informação do candidato, com os endereços e locais de prova, está disponível no endereço eletrônico.

O Vestibular de 2024.2 será realizado na sede da Uece, no campus Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, 1.700, e nos campi da Uece localizados nos municípios do interior.