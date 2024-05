Açude Santo Antônio do Pitaguary sangra e volume de água preocupa moradores de Maracanaú; veja vídeo

O açude da Reserva Santo Antônio Pitaguary, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, sangrou na manhã desta sexta-feira (17), após as chuvas que atingem a localidade desde a noite anterior. Vídeos registrados no começo da manhã mostram a força da água, que alagou estradas e chegou a invadir algumas casas da região.

Segundo explicou o motoboy Rafael Barbosa, 28, o território da reserva é composto por quatro aldeias, sendo três delas em Maracanaú. A preocupação maior, no entanto, é com a aldeia Olho D`água, que fica em uma área abaixo do reservatório.

Somente ao redor do reservatório, conforme destaca, residem cerca de 200 famílias que sobrevivem do turismo local, e o temor é que o atual volume de água cause o rompimento da barragem, que é antiga.

"Como está descendo muita água pela barragem e como já tem muita água sobre o açude se torna um peso maior, pois ela é muito antiga e há alguns anos abriu muitas fendas, isso preocupa, pois pode romper a barragem. Só a sangria do açude já é uma alerta aos moradores", afirma.

Ainda conforme o motoboy, alguns moradores já ficaram isolados em casa no decorrer desta manhã, após o volume de água subir.

Defesa Civil avaliará cenário

Ao Diário do Nordeste, a prefeitura de Maracanaú disse que o açude é de responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (Funai), por estar localizado em Reserva Indígena, mas informou que a Defesa Civil do município irá mandar uma equipe ao local para averiguar a situação.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Maracanaú registrou 70 milímetros de chuva entre as 07 horas da quinta-feira (16) e às 07 horas desta sexta (17), estando entre as dez localidades com os maiores registros pluviométricos nas últimas 24 horas.