‘Outlet Bem Bazar’ apoia ações de prevenção da doença renal crônica e reinserção social

A Fundação do Rim promove a 5ª edição do Outlet Bem Bazar, a partir desta quinta-feira (2), até sábado (4), das 10h às 19h, no Salão Humberto Cavalcante do Ideal Clube. O evento tem como propósito apoiar ações voltadas para a prevenção da doença renal crônica e para a reinserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com o apoio da Organização Educacional Farias Brito e do Ideal Clube, o bazar conta também com a parceria de 18 expositores, que destinarão parte do faturamento para a causa solidária. Os visitantes terão acesso a uma ampla variedade de segmentos, incluindo moda feminina, moda praia, moda infantil, camisetas masculinas, calçados e bolsas femininas, moda fitness, jeans, bijuterias, perfumes e maquiagem importadas, além de diversos artesanatos.

Sobre a Fundação do Rim

A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos, com título de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, que desenvolve ações através de vários projetos voltados para divulgar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal crônica. Atualmente, atende cerca de 300 pacientes em caráter permanente.

Também desenvolve um trabalho de reinserção social, que visa, sobretudo, o estímulo à superação. Envolve a capacitação através do ensino profissionalizante com o apoio do Senai para gerar trabalho e renda, ensino fundamental em parceria com a Unifor, e o combate à fome através da distribuição de cestas básicas.

Nas cinco edições do Bem Bazar da Fundação do Rim, que foram realizadas: tivemos uma em 2021, duas em 2022 e duas em 2023, no total foi arrecadado para a instituição R$ 92.725.

Outlet Bem Bazar

Quando: de 2 a 4 de maio

Onde: Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Horário: 10h às 19h

Valor da entrada: R$ 5