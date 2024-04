Enel é condenada a indenizar em R$ 100 mil idosa que perdeu o filho atingido por fio de alta tensão

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou a Companhia Energética do Ceará (Enel) a indenizar, moralmente, no valor de R$ 100 mil, uma dona de casa idosa que perdeu o filho após ter sido atingido por um fio de alta tensão que se rompeu. O caso aconteceu em julho de 2022 no município de Cascavel, no Interior do Ceará. A decisão é da 3ª Câmara de Direito Privado do TJCE, que julgou o caso em 24 de abril deste ano.

Segundo os autos do processo, a vítima estava conversando com uma vizinha na calçada de casa, quando o fio de alta tensão caiu. A mulher conseguiu sobreviver, porém com sequelas, e o homem veio a óbito. Testemunhas relataram que, antes do ocorrido, os moradores da região entraram em contato com a empresa para alertar sobre as condições do equipamento, mas teriam sido informados que se tratava de um fio neutro, sem corrente elétrica.

Veja também PontoPoder Câmara de Fortaleza instala três CPIs simultâneas para investigar Enel, Cagece e apps de transporte Negócios Enel Ceará promete melhorar serviço com 'empatia' ao consumidor e investimento bilionário

A dona de casa e mãe da vítima ingressou com ação na Justiça para pedir reparação por danos morais, alegando que a Enel foi negligente no caso e que não prestou qualquer assistência, mesmo após a morte do homem.

Conforme o TJCE, na contestação, a empresa alegou não ter responsabilidade sobre a situação, já que a ruptura do fio de energia teria sido causada pela chuva e por fortes ventos. A defesa sustentou que o óbito ocorreu, na verdade, quando a vítima tentou ajudar a vizinha que teria tocado no fio caído. Além disso, disse que, em visita técnica, teria sido atestado que a fiação elétrica estava instalada corretamente, conforme os parâmetros de segurança.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da Enel solicitando esclarecimentos sobre o caso e aguarda retorno.

Condenação

A Enel já havia sido condenada pela 2ª Vara da Comarca de Cascavel, em agosto de 2023, a pagar à mãe da vítima o valor de R$ 75 mil de indenização por danos morais. Na ação, o juiz ressaltou que a região de Cascavel é conhecida pela ocorrência de fortes ventos e que é de responsabilidade da empresa adotar medidas para que acidentes desse tipo não ocorram.

A empresa, então, apresentou recurso de apelação no TJCE reforçando o que já havia sido dito na contestação e acrescentando que a concessionária só teria sido informada sobre a ocorrência na rede elétrica após o acidente.

A mãe da vítima também apelou da decisão argumentando que a quantia não era suficiente à reparação dos danos, uma vez que a perda do filho culminou também na ocorrência de problemas de saúde, como pressão alta.

A 3ª Câmara de Direito Privado do TJCE decidiu, por unanimidade, aumentar a indenização para o valor de R$ 100 mil.

"Os danos morais suportados pela parte autora em decorrência da perda de um ente querido próximo são presumíveis. A morte desse ente querido, sem dúvida, causa e continuará a causar-lhe sofrimento e angústia, cuja extensão e gravidade são inquestionáveis. A indenização, nesse contexto, não tem o poder de eliminar essa dor, mas serve como um lenitivo para a perda irreparável", afirmou a relatora, juíza convocada Vilma Freire Belmino Teixeira.