Ceará tem o mês de abril mais chuvoso e o maior aporte de açudes dos últimos 15 anos

O Ceará registrou o mês de abril mais chuvoso dos últimos 15 anos. Até a última terça-feira (30), foi contabilizado um total de 231 mm, conforme dados do Calendário de Chuvas do Estado, mantido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Um volume maior do que esse foi constatado pela última vez em 2009, com precipitação acumulada de 377,1 mm. Os açudes do Estado também bateram recorde, com o maior aporte hídrico no mesmo período.

As chuvas do mês ficaram mais concentradas em duas das oito macrorregiões do Estado. No Litoral Norte, as chuvas ficaram acima da média, com um acumulado de 326,3 mm — 34,9% a mais do que a normal climatológica. Já no Litoral de Fortaleza as chuvas ficaram em torno da média, com registro foi de 316,1 mm — 16% a mais.

No Sertão Central e Inhamuns, por outro lado, houve o menor acumulado do mês. Com chuvas em torno da média, a região registrou 185,3 mm, 15,3% a mais do que a normal. A única macrorregião que teve desvio negativo — ou seja, choveu menos do que a média de 30 anos, considerando dados para o mês de abril — foi a Ibiapaba.

As chuvas foram mais volumosas nas cidades de Barroquinha, Cruz e Miraíma — todas no Litoral Norte do Ceará —, seguidas por Baturité e Maracanaú. A Capital, Fortaleza, ficou em 10º lugar, com acumulado de 380,5 mm.

Tércio Tavares, diretor de operações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), destaca ainda o acumulado nos quatro primeiros meses de 2024: uma média de 754 mm, 22% a mais do que a média histórica. “As boas chuvas que ainda estão caindo em nosso estado, neste ano de 2024, têm levado o Ceará a quebrar recordes dia após dia”, comemora.

Considerando as 12 bacias hidrográficas do Estado, as chuvas de abril de 2024 foram acima da média em cinco delas:

Litoral: 308,9 mm

Metropolitana: 295,8 mm

Baixo Jaguaribe: 270,3 mm

Salgado: 260 mm

Alto Jaguaribe: 219,5 mm

Nas demais regiões hidrográficas, a precipitação ficou em torno da média. Os menores volumes foram no Médio Jaguaribe — onde choveu 161, 1 mm, 15,2% abaixo da normal climatológica — e na Serra da Ibiapaba — com 159,8 mm, um valor 12,4% menor que o esperado para o mês.

Legenda: Praticamente seco entre 2015 e 2019, o açude Banabuiú — o terceiro maior do Ceará — chega ao fim de abril de 2024 com 42,26% da capacidade preenchida Foto: Kid Jr

72 AÇUDES SANGRANDO

A quadra chuvosa do Ceará já fez o Estado registrar o maior aporte hídrico dos últimos 15 anos, com 8,05 bilhões de metros cúbicos (bi m³). Como reflexo das precipitações de 2024, o total de açudes sangrando chegou a 72 dos 157 reservatórios monitorados pela Cogerh. Na última segunda, o açude Pau Preto atingiu a capacidade máxima. Ele está localizado em Potengi e faz parte da bacia do Alto Jaguaribe.

Segundo a Resenha Diária do Monitoramento da Cogerh desta terça (30), o volume acumulado nos açudes do Estado correspondem a 56,3% da capacidade total. Além dos 72 reservatórios que já sangraram, 10 reservatórios estão acima de 90% da capacidade — prestes a sangrar.

Por outro lado, 18 açudes estão com menos de 30% da capacidade preenchida e outros 5 estão com volume morto, como se classifica aqueles que não dispõem de tomada de água e têm volume abaixo de 5% da capacidade. Nenhum está seco.

Segundo informações da Cogerh, sete das 12 bacias hidrográficas do Estado estão em situação “muito confortável”, com volumes acima de 70%. São elas: Acaraú, Coreaú, Metropolitana, Serra da Ibiapaba e Salgado, além das bacias Litoral e Baixo Jaguaribe, que estão com 100% do armazenamento preenchido.

Tércio aponta que as bacias ideográficas mais ao norte — mais perto do litoral — estão com acumulação média acima de 90%. Na porção mais central do Estado, a média é de 35%. Nessa área, o destaque negativo vai para a bacia de Crateús, com 24,7% de acumulação. Já as bacias mais ao sul do Ceará, no Cariri, estão com acumulação média de 71%. O diretor destaca positivamente a bacia do Salgado, atualmente com 72,2%.

“Vale ressaltar que as chuvas na bacia do Salgado podem contribuir positivamente para a acumulação lá no Castanhão. Isso porque parte das águas que deságuam no sul do estado correm pelo rio Salgado que deságua no rio Jaguaribe até chegar ao nosso Castanhão”, afirma.

Ele também chama atenção para a necessidade utilizar a água de forma consciente. “Mesmo com o aporte hídrico histórico e com a garantia de água em quantidade e qualidade para pelo menos dois anos, nunca é demais falarmos no uso moderado. Isso porque temos que garantir esse bem finito não somente para os nossos dias, mas sobretudo para as próximas gerações”, finaliza.