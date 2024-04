Enel Ceará anuncia investimentos de R$ 4,8 bi e modernização da rede de distribuição

A Enel Distribuição Ceará está lançando um pacote de obras e ações na rede de distribuição. Visando melhorar a qualidade do fornecimento de energia, a companhia prevê a construção de novas subestações e linhas, investimentos em obras estruturantes e novos pontos de suprimento. No total, a distribuidora vai investir R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão.

O plano tem o respaldo dos acionistas controladores da companhia e representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos. A Enel também planeja a contratação de cerca de 1.750 novos colaboradores até 2026 para atuar, principalmente, no atendimento em campo. Apenas este ano, serão contratados cerca de 450 novos profissionais e incorporados 120 novos veículos, para agilizar o atendimento aos clientes.

"Estamos mobilizados para desafios do presente e do futuro do setor elétrico e manteremos o compromisso de buscar sempre a melhor energia para o consumidor cearense”, afirma José Nunes Almeida, presidente da companhia no Ceará. “Tudo isso com a dedicação e o empenho de todos os nossos colaboradores e parceiros, que fazem a nossa empresa diariamente. Nesse contexto, esse plano aponta uma série de soluções que vão contribuir para reduzir o número de interrupções de energia e o tempo médio de atendimento aos clientes”, ressalta o presidente.

No período de 2024 a 2026, serão construídas quatro novas subestações e modernizadas e ampliadas outras dez unidades, incluindo a construção de mais de 170 km de rede de alta tensão para interconexão das mesmas, bem como dos três novos pontos de rede básica em Fortaleza, Região Metropolitana e Região do Cariri.

A expansão inclui, nos próximos três anos, a construção de cerca de 10 mil km de redes de média e baixa tensão. Além disso, serão incorporados na infraestrutura atual mais de 13 mil transformadores e 123 mil postes. A companhia também vai intensificar as manutenções e aumentar o número de podas preventivas. Por ano, a Enel planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado.

O uso da inovação e de novas tecnologias faz parte do plano e, para isso, foi ampliado o projeto Telecontrole, que consiste na utilização de equipamentos controlados à distância para operação remota da rede, tornando o serviço mais eficiente. O objetivo é reduzir a quantidade de clientes afetados nas áreas impactadas por desligamentos, minimizando o tempo de restabelecimento do fornecimento de energia.

Legenda: A Enel deve contratar de cerca de 1.750 novos colaboradores até 2026 para atuar, principalmente, no atendimento em campo Foto: Divulgação

As iniciativas que integram o programa de investimentos evidenciam o compromisso da empresa na melhoria da infraestrutura elétrica do Estado. A companhia investiu cerca de R$ 6,7 bilhões nos últimos seis anos, principalmente, na expansão da rede elétrica, inclusão de novas tecnologias, adequação da infraestrutura e construção de novas subestações.

Capacitação

Em parceria com o Senai, a Enel construiu três Centros de Treinamentos tecnologicamente avançados, nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, com o objetivo de formar mão de obra especializada para atuar nos mais modernos tipos de rede de energia. Os centros têm capacidade de treinar e formar mais de 3 mil novos profissionais por ano, para as atividades próprias da Enel e para o mercado.

A companhia lançou ainda o Projeto Mulheres Eletricistas, para capacitação e inclusão de mulheres no setor elétrico. Atualmente a companhia já conta com 35 eletricistas contratadas e está capacitando outras 20 novas eletricistas em Sobral, para realizar o atendimento aos clientes nos serviços emergenciais.

Legenda: Projeto Mulheres Eletricistas, da Enel Ceará, capacita e inclui mulheres no setor elétrico Foto: Divulgação

Como parte da estratégia da empresa e pelo compromisso público assumido com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a Enel realiza diversos projetos socioambientais relacionados aos temas da Eficiência Energética, Consumo Consciente, Inclusão Social e Geração de Renda. Para 2024, está prevista a execução de projetos de eficiência energética no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital São José. No HGF, serão substituídas cerca de quatro mil lâmpadas e uma central de ar condicionando de grande porte. Já no Hospital São José, o projeto prevê a troca de 600 lâmpadas, 90 aparelhos de ar-condicionado e instalação de 85 placas de geração fotovoltaicas.

Além dos projetos sociais, a Enel Ceará é a empresa que mais investe em projetos culturais e esportivos no estado por meio de leis de incentivo. Para esse ano estão previstos investimentos de R$ 25 milhões para 120 projetos da área cultural e esportiva. Nos três últimos anos, a distribuidora realizou 410 projetos. A companhia reitera seu compromisso com a sociedade em todas as áreas que atua, reforçando que tem dialogado com os diversos setores, em busca de parcerias que possam contribuir com o desenvolvimento econômico do estado e a sociedade cearense.