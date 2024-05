Trânsito é alterado na Praia de Iracema devido à nova fase de demolição do Edifício São Pedro

A partir de quinta-feira (2), uma nova etapa das obras de demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, será iniciada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Na nova etapa, o tráfego, tanto na Av. Historiador Raimundo Girão como a Rua Arariús, será afetado, mas de modo diferente.

A Av. Historiador Raimundo Girão terá redução de mais uma faixa de tráfego entre as ruas Arariús e Gonçalves Ledo. Apesar do estreitamento, a via não sofrerá interdição total. Com a medida, as faixas do sentido Centro/Aldeota terão mudança na configuração e passam a operar nos dois sentidos.

Já a Rua Arariús seguirá bloqueada no trecho entre a Av. Beira-Mar e Av. Historiador Raimundo Girão. Quem vem pela Av. Beira-Mar e deseja acessar a Av. Historiador Raimundo Girão, deverá seguir pela Rua dos Tabajaras, entrar à esquerda na Rua dos Cariris e à esquerda para retornar à Av. Historiador Raimundo Girão.

Quem acessar a Rua Arariús, deverá entrar à direita na Rua dos Tabajaras, à esquerda na Rua dos Cariris, à esquerda na Av. Historiador Raimundo Girão para, em seguida, entrar à direita e retornar à Rua Arariús.

As intervenções, segundo a Prefeitura, devem durar até o fim dos serviços e serão acompanhadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Orientadores de tráfego devem dar suporte aos condutores quanto às mudanças na circulação.

Obras no São Pedro

As obras de demolição do Edifício São Pedro tiveram início em março de 2024 e, conforme a Prefeitura, estão com 40% dos serviços concluídos. Agora a intervenção seguirá para uma nova fase dos serviços de desmonte da edificação, desta vez com a utilização de uma escavadeira de lança longa, também conhecida como Long Reach.

O maquinário tem alcance de até 20 metros de altura e acessa locais mais restritos. As obras de demolição devem ser concluídas até junho deste ano.