CEI Deputado Edson Queiroz Filho é inaugurado em Fortaleza e vai beneficiar 188 crianças

O Centro de Educação Infantil (CEI) Deputado Edson Queiroz Filho foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (29), no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O equipamento beneficiará 188 crianças, com idades de 6 meses a 3 anos. Todas as vagas já foram preenchidas.

As crianças de 1 a 3 anos já serão atendidas, na unidade, a partir de 3 de novembro. Do total de vagas, oito serão destinadas ao berçário (seis meses a um ano), a partir de 2022. Segundo a secretária municipal de educação, Dalila Saldanha, os alunos ficarão em tempo integral, das 7 às 17 horas

Legenda: As crianças de 1 a 3 anos já serão atendidas na unidade a partir de 3 de novembro Foto: Kid Júnior

Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o prefeito José Sarto (PDT), o empresário Otávio Queiroz, a vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, a empresária Manoela Queiroz Bacelar, a empresária Marília Queiroz, a reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, e os vereadores Léo Couto (PSB), Luciano Girão (PP) e Jardel Rolim (PDT).

Legenda: O novo CEI beneficiará 188 crianças, de 6 meses a 3 anos de idade Foto: Kid Júnior

Durante a inauguração, o prefeito enfatizou o papel do Grupo Edson Queiroz para a sociedade cearense. "Essa é uma modesta, mas uma homenagem de coração ao Edson Filho a todo Grupo Edson Queiroz, que com a Unifor e tantos outros empreendimentos sempre têm um coração social", disse Sarto.

Olhar social para transformar Legenda: Empresário Otávio Queiroz lembrou a trajetória do pai Foto: Kid Júnior / SVM

Otávio Queiroz, filho do homenageado Edson Queiroz Filho, lembrou da trajetória do pai e agradeceu.

“Edson Queiroz Filho, meu saudoso pai, era um industrial de larga visão empreendedora. Nos anos 1970, ele, muito jovem, alicerçou muito bem nosso conglomerado empresarial. Com isso, colocou pilares robustos que nos possibilitam navegar até hoje, após 70 anos”, disse. Ele recordou que seu avô, Edson Queiroz, partiu prematuramente, num desastre aéreo em 1982. Assim, seu pai, Edson Queiroz Filho, avó e tio tiveram de exercer uma função importante nas empresas. "Ele nunca se deixou abater. Quem o conheceu sempre enxergou nele essa posição aguerrida de fazer diferente, de fazer melhor. Com isso, fez aquisições relevantes, como a Minalba, que é uma empresa que se destaca hoje, e vários outros investimentos que fez na época", contou. Ao falar da trajetória política do pai, lembrou que ele "sempre teve um olhar importante pelo social". "Acima de tudo, era um homem dedicado ao coletivo", frisou. "Eu, como empresário, na 3ª geração de um conglomerado importante que é o Grupo Edson Queiroz, fundado há 70 anos pelo meu avô, me sinto muito feliz em contribuir fortemente com o Estado do Ceará, junto a minha família", destacou. "Em estar aqui com o prefeito Sarto Nogueira inaugurando esse belo equipamento que irá beneficiar tantas crianças nesta fase importante da primeira infância", completou. Legenda: Os alunos ficarão em tempo integral, das 7 às 17 horas Foto: Kid Jr