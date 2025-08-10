Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

Duas apostas do Rio de Janeiro acertaram as 15 dezenas da Lotofácil, concurso 3465, sorteadas na noite deste sábado (9), e levaram R$ 2.601.452,45 (dois milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada.

Ambas as apostas foram feitas na modalidade simples, tanto para a capital fluminense como para o município de São Fidélis.

No Ceará, foram 12 apostas que acertaram 14 dezenas, sendo seis delas para Fortaleza - uma na modalidade bolão -, com cada uma delas ganhando um prêmio de R$2.074,45.

Cidades do interior do Ceará que foram premiadas:

Crato;

Independência;

Juazeido do Norte;

Limoeiro do Norte;

Russas;

Sobral.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (11), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio está estimado em R$ 1.8 milhão.

Veja o resultado do Concurso 3465 da Lotofácil

01-04-05-06-09-10-11-12-14-15-17-18-21-22-24

Resumo do sorteio

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.601.452,45

14 acertos

467 apostas ganhadoras, R$ 2.074,45

13 acertos

13.442 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

158.536 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

857.371 apostas ganhadoras, R$ 7

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,00 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

