Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465
No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas
Duas apostas do Rio de Janeiro acertaram as 15 dezenas da Lotofácil, concurso 3465, sorteadas na noite deste sábado (9), e levaram R$ 2.601.452,45 (dois milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada.
Ambas as apostas foram feitas na modalidade simples, tanto para a capital fluminense como para o município de São Fidélis.
No Ceará, foram 12 apostas que acertaram 14 dezenas, sendo seis delas para Fortaleza - uma na modalidade bolão -, com cada uma delas ganhando um prêmio de R$2.074,45.
Cidades do interior do Ceará que foram premiadas:
- Crato;
- Independência;
- Juazeido do Norte;
- Limoeiro do Norte;
- Russas;
- Sobral.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (11), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio está estimado em R$ 1.8 milhão.
Veja o resultado do Concurso 3465 da Lotofácil
01-04-05-06-09-10-11-12-14-15-17-18-21-22-24
Resumo do sorteio
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.601.452,45
14 acertos
467 apostas ganhadoras, R$ 2.074,45
13 acertos
13.442 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos
158.536 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos
857.371 apostas ganhadoras, R$ 7
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,00
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
