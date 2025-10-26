Cantor da banda Styllus é atacado por cães ao passear com labrador

Um vídeo do cantor Joab, conhecido por ser a voz da banda Styllus, viralizou em perfis das redes sociais do interior, neste sábado (25). Ele relatou que foi atacado por dois cães durante um passeio com o labrador da família, em Limoeiro do Norte.

"Só sabe o pânico quem passa por isso. Eu tava passeando com meu cão na coleira, dócil", relatou o artista. Os dois cães que atacaram ele e o pet estavam soltos em via pública.

Segundo o cantor, ele tentou dialogar com os donos dos animais, mas sem sucesso.

"Fui pedir o dono que tomasse providências, ele veio com tom de ameças. É aqui no meu bairro, na minha rua, em Limoeiro do Norte", destacou Joab.

Cantor irá abrir processo judicial

Legenda: Joab usou stories do Instagram para relatar ataque contra ele e o labrador da família. Foto: Reprodução/Instagram

Pessoas que vivem próximo do dono dos animais soltos informaram e até registraram outros ataques dos cães na região.

Por fim, o artista declarou que irá tomar medidas na Justiça contra o dono dos animais: "Eu vo tomar medidas judiciais porque acho que ele não se importou não".