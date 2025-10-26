Cantor da banda Styllus é atacado por cães ao passear com labrador
Dono de animais soltos em rua respondeu artista com 'tom de ameaça'.
Um vídeo do cantor Joab, conhecido por ser a voz da banda Styllus, viralizou em perfis das redes sociais do interior, neste sábado (25). Ele relatou que foi atacado por dois cães durante um passeio com o labrador da família, em Limoeiro do Norte.
"Só sabe o pânico quem passa por isso. Eu tava passeando com meu cão na coleira, dócil", relatou o artista. Os dois cães que atacaram ele e o pet estavam soltos em via pública.
Segundo o cantor, ele tentou dialogar com os donos dos animais, mas sem sucesso.
"Fui pedir o dono que tomasse providências, ele veio com tom de ameças. É aqui no meu bairro, na minha rua, em Limoeiro do Norte", destacou Joab.
Cantor irá abrir processo judicial
Pessoas que vivem próximo do dono dos animais soltos informaram e até registraram outros ataques dos cães na região.
Por fim, o artista declarou que irá tomar medidas na Justiça contra o dono dos animais: "Eu vo tomar medidas judiciais porque acho que ele não se importou não".