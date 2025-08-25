MPF abre processo seletivo para estágio em Direito no Ceará

O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para estágio de nível superior no Ceará, visando formar um cadastro de reserva. As vagas são para graduação em Direito, e os selecionados atuarão nas unidades da instituição em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral.

Podem concorrer estudantes matriculados em instituições conveniadas com o MPF/CE. Segundo o edital, 30% das oportunidades serão destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

Os interessados devem se inscrever preenchendo um cadastro no site do MPF e enviar os documentos previstos no edital até o próximo domingo (31).

Remuneração e benefícios

A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, com possibilidade de estágio híbrido, com atividades presenciais e remotas. Os selecionados terão bolsa estágio no valor de R$ 1.027,82 mensais, acrescidas de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente, referente ao auxílio-transporte.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 21 de setembro de forma online. No dia 19 de outubro, será a aplicação de prova discursiva, presencial, para os aprovados na prova objetiva.