TJRS publica edital de concurso com salários de até R$ 9,2 mil; veja detalhes

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou, nesta segunda-feira (25), edital para um concurso público destinado à formação de cadastro de reserva de níveis médio e superior. As inscrições serão entre os dias 1º e 26 de setembro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora.

>>> Veja o edital completo

A reserva de vagas é destinada para os cargos de Analista do Poder Judiciário – Área Administrativa (nível superior), Analista do Poder Judiciário – Área Judiciária (nível superior) e Técnico do Poder Judiciário – Área Administrativa-Judiciária. Os salários variam entre R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01 com carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 270,84, para os cargos de nível superior, e de R$ 118,79 para nível médio. Terão direito à isenção apenas os candidatos na condição de pessoas com deficiência que tiverem renda mensal per capita familiar de até 1,5 salário mínimo.

Segundo o edital, 10% das oportunidades serão reservadas a candidatos com deficiência; 20% aos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos); e 3% para os que se autodeclararem indígenas. Ainda conforme o documento, o prazo de validade do concurso é de até dois anos, com possibilidade de renovação.

Detalhes da seleção

O concurso terá uma prova objetiva com 80 questões, a ser aplicada nos dias 23 de novembro, para os concorrentes dos cargos de Analista do Poder Judiciário e Analista do Poder Judiciário, e 30 de novembro, para o cargo de Técnico do Poder Judiciário.

A prova será aplicada nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. Conforme o edital, a classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos candidatos remanescentes no concurso.

Cronograma

Inscrições: 1º de setembro a 26 de setembro;

1º de setembro a 26 de setembro; Período para solicitar a isenção da taxa: 1º de setembro a 3 de setembro;

1º de setembro a 3 de setembro; Pagamento da taxa: 1º de setembro a 29 de setembro;

1º de setembro a 29 de setembro; Aplicação das provas - Analistas: 23 de novembro;

23 de novembro; Aplicação da prova - Técnico: 30 de novembro;

30 de novembro; Gabarito Preliminar das Provas - Analistas: 25 de novembro;

25 de novembro; Gabarito Preliminar das Provas - Técnico: 2 de dezembro.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari