Homem é preso em Tejuçuoca por feminicídio após crime ser registrado como acidente de trânsito

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) concluiu as investigações de um feminicídio na cidade de Tejuçuoca, no interior do estado. Inicialmente registrado como acidente de trânsito, o crime ocorreu em dezembro de 2023, mas o homem apontado como autor do crime foi preso na última quarta-feira (3), em Sobral.

Na época do crime, uma mulher de 52 anos foi encontrada carbonizada dentro de um carro. O suspeito, de 63 anos, afirmou, em depoimento à polícia na ocasião, que teria perdido o controle do veículo, causando o capotamento e o incêndio.

Entretanto, as investigações conduzidas pela Delegacia de Itapajé identificaram inconsistências na versão do homem, que não teve a identidade revelada. Um galão com resíduos de gasolina e um isqueiro foram encontrados nas proximidades do local do crime.

Além dos dois itens, testemunhas teriam relatado comportamentos suspeitos por parte do homem, que também não apresentou ferimentos graves após o incêndio do automóvel.

Conforme a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido financeira. Uma transferência de bens tinha sido feita por ele antes do crime, com uma cláusula de seguro de vida que previa a quitação de um veículo caso a companheira morresse.

Por conta dos detalhes expostos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem, resultando também no indiciamento por feminicídio.