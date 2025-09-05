Quase 200 litros de óleo lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Cento e noventa e dois litros de óleo lubrificante falsificado para uso em motocicletas foram apreendidos pelo Ministério Público do Ceará, nesta sexta-feira (5), em operação deflagrada na cidade de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A operação, realizada por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON) e a Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizaram, mirou a empresa Pentax Pneus.

Conforme constatado pela equipe de fiscalização, o óleo da marca SYN Lubrificantes não possuía registro como determina a Resolução da ANP nº 804/2019, ficando impedida a sua comercialização.

A destinação deste óleo será definida seguindo os trâmites da agência reguladora. O trabalho contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará.

Veja também Segurança Mulher investigada por ataque a sede de provedor de internet em Fortaleza é presa; veja vídeo Segurança Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados Segurança Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

INVESTIGAÇÕES

A ação foi realizada após uma fiscalização de rotina do Decon, em agosto passado, que apreendeu 19 litros desse óleo falsificado no posto operado pela empresa R & E Comércio Varejista de Combustível LTDA, em Barbalha.

Diante disso, equipes do Decon e da ANP iniciaram uma investigação para identificar a fonte distribuidora do produto.

Durante a fiscalização foi constatado que no contrarrótulo da embalagem do óleo comercializado constava a informação de registro ANP nº 9662. Porém, o cadastro é inexistente no sistema oficial da ANP.

Além disso, havia a indicação da empresa Sant’ana Lubrificantes Indústria e Comércio LTDA como produtora do óleo, porém a inscrição da empresa na Receita Federal foi baixada em 2018.

De acordo com o coordenador de fiscalização do Decon, Adnan Fontenele, “foram retirados do alcance do consumidor mais de 200 litros de um produto irregular, sem o devido controle de qualidade em sua fabricação conforme a legislação vigente e que trariam imensos prejuízos pela sua utilização.”