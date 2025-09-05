Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

Um dos líderes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foi recambiado ao Ceará. Rogério Gomes de Oliveira, o 'Cego', voltou ao Estado após passar dois anos preso no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o criminoso continuava dando ordens de dentro da prisão carioca para que comparsas praticassem crimes, principalmente, na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Polícia divulgou, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (5), que na cela do presídio onde o chefe da facção estava foram encontrados 10 celulares. Um 'braço direito' dele que atuava em Maranguape também foi alvo da sexta fase da Operação Nocaute.

Tiago Sousa da Silva, o 'Sheylong', de 29 anos, foi preso no Parque São João, em Maranguape. 'Sheylong' é apontado como um articulador do Comando Vermelho e estava solto há dois dias após ser impronunciado pela Justiça estadual devido à acusação de um crime de homicídio.

A reportagem apurou que Rogério Gomes é dono de uma extensa ficha criminal e responde a múltiplos processos no Ceará, como pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo, dano e resistência

PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA

"Ele estava comandando, determinando ações no nosso estado e por isso buscamos o recambiamento. Foram apreendidos 10 aparelhos celulares na cela dele. Pleiteamos que permaneça no presídio de segurança máxima. Ele já está no Ceará... trazemos ao nosso sistema já para coibir esse tipo de ação", disse o delegado Ricardo Pinheiro, diretor da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) da PCCE.

Thiago Salgado, delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) detalhou a atuação de 'Cego': "ele continuou tendo vínculos no Estado do Ceará após a operação da Draco em 2023 que culminou na prisão dele. Na época, ainda em 2024, representamos por uma busca na cela onde ele se encontrava, em Bangu... Iniciou-se uma investigação, identificamos quem ficou no seu lugar no Ceará, que foi esse 'Sheylong'".

Ainda conforme Thiago Salgado, o criminoso Rogério Gomes está no Ceará desde o último dia 25 de agosto.

Ao todo, os policiais civis cumpriram 38 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho, nesta sexta-feira (5) durante a 'Operação Nocaute VI' e um 39º suspeito foi preso em flagrante ao tentar se desvencilhar de um celular na tentativa de proteger um dos parceiros.

Legenda: Viaturas policiais nas ruas para cumprir mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho Foto: Divulgação/SSPDS

As capturas aconteceram em Maranguape, Fortaleza, Maracanaú e no estado do Rio de Janeiro. Do total, 25 suspeitos estavam em liberdade e 13 já se encontram no sistema prisional e tiveram novas ordens de prisão cumpridas contra eles.

Além das capturas, R$ 12 milhões foram bloqueados das contas dos investigados e três veículos de luxo apreendidos.

CIDADE MAIS VIOLENTA DO BRASIL

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado no último mês de julho, Maranguape é a cidade mais violenta do Brasil. Ainda durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira (5), o delegado-geral a PCCE, Márcio Gutierrez destacou a importância da operação para diminuir a violência nesta região.

"Esse grupo criminoso de origem carioca é um grupo que em todo país tem demonstrado mais ousadia e agido com mais violência. Por isso, temos feito muitas ações interestaduais" Márcio Gutierrez Delegado-geral da PCCE

Ainda segundo o delegado-geral, de janeiro a julho de 2025 houve aumento de 32% em prisões de homicidas. Thiago Salgado especifica que dos 39 presos, 10 já respondiam por homicídio.

"Todas as forças de Segurança têm monitorado essa situação, prender e desarticular essas organizações criminosas que insistem em permanecer no Estado do Ceará. Não só no município de Maranguape, mas em todas as áreas conflituosas percebemos que a maioria dos homicídios que ocorrem é em decorrência dessa disputa por predomínio de grupos criminosos armados rivais que tentam predominar em determinado bairro, determinado município", disse Thiago Salgado.