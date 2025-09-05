Diário do Nordeste
Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados

Suspeitos estavam atrás de supostos R$ 100 mil que o padre estaria escondendo em casa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:25)
Segurança
Foto de Hilux SW4
Legenda: Hilux SW4 de um dos padres foi levada durante o assalto
Foto: VC Repórter

Uma casa paroquial localizada em Frecheirinha, no norte do Ceará, foi invadida por criminosos e dois padres e outros moradores foram feitos de reféns e assaltados na tarde dessa quinta-feira (4). Foram levados mais de R$ 6 mil em espécie, celulares e um carro modelo Hilux SW4, que já foi recuperado. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga o roubo a residência. 

Ao Diário do Nordeste, o padre Emílio Moura Gomes informou que os três suspeitos, todos encapuzados e com luvas pretas, foram até a Secretaria da Paróquia de Frecheirinha e renderam um rapaz que trabalha no local. Eles adentraram a residência por meio de uma passagem que liga ela à secretaria.

Dentro da casa, um dos suspeitos fez as primeira cinco pessoas de refém: Padre Renato Elton, Francisco Rocha Peres, Antônio Evandro, Inácio Vieira, e dona Dendê.

Suspeitos exigiram R$ 100 mil 

Os outros dois suspeitos, então, foram até o quarto de Padre Emílio Moura Gomes e o interceptaram. Segundo ele, os criminosos exigiam um valor de mais de 100 mil, alegando que essa informação foi repassada a eles por um informante externo. 

Os suspeitos fugiram levando:

  • Dois celulares
  • O carro do Padre Emílio Moura Gomes
  • As chaves do carro de Francisco Rocha Peres e do carro da Paróquia
  • Correntes de ouro
  • Duas medalhas de ouro, de N.S das Graças e de N.S Aparecida
  • Mais de R$ 6 mil em espécie, advindos de ganhos da festa da padroeira

A Delegacia de Tianguá investiga o caso, de acordo com a Polícia Civil. Padre Emílio contou que a todo tempo os criminosos o ameaçavam de morte, mas não foi agredido. Eles vasculharam o quarto dele em busca de dinheiro, mas não encontraram. Também chegaram a ir até o porão, onde se depararam com um cofre velho, sem funcionar.

A única vítima agredida foi o senhor Francisco Rocha Peres, um morador de fora de Frecheirinha. Ele foi enforcado e arrastado pelo suspeito que estava fora do quarto. As agressões aconteceram porque ele se recusou a ser levado para o banheiro pelo criminoso.

 

 

