Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados

Uma casa paroquial localizada em Frecheirinha, no norte do Ceará, foi invadida por criminosos e dois padres e outros moradores foram feitos de reféns e assaltados na tarde dessa quinta-feira (4). Foram levados mais de R$ 6 mil em espécie, celulares e um carro modelo Hilux SW4, que já foi recuperado. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga o roubo a residência.

Ao Diário do Nordeste, o padre Emílio Moura Gomes informou que os três suspeitos, todos encapuzados e com luvas pretas, foram até a Secretaria da Paróquia de Frecheirinha e renderam um rapaz que trabalha no local. Eles adentraram a residência por meio de uma passagem que liga ela à secretaria.

Dentro da casa, um dos suspeitos fez as primeira cinco pessoas de refém: Padre Renato Elton, Francisco Rocha Peres, Antônio Evandro, Inácio Vieira, e dona Dendê.

Veja também Segurança PRF persegue e prende suspeitos de furtar residências em Horizonte, na Grande Fortaleza; assista Segurança Polícia cumpre 38 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará Segurança Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

Suspeitos exigiram R$ 100 mil

Os outros dois suspeitos, então, foram até o quarto de Padre Emílio Moura Gomes e o interceptaram. Segundo ele, os criminosos exigiam um valor de mais de 100 mil, alegando que essa informação foi repassada a eles por um informante externo.

Os suspeitos fugiram levando:

Dois celulares

O carro do Padre Emílio Moura Gomes

As chaves do carro de Francisco Rocha Peres e do carro da Paróquia

Correntes de ouro

Duas medalhas de ouro, de N.S das Graças e de N.S Aparecida

Mais de R$ 6 mil em espécie, advindos de ganhos da festa da padroeira

A Delegacia de Tianguá investiga o caso, de acordo com a Polícia Civil. Padre Emílio contou que a todo tempo os criminosos o ameaçavam de morte, mas não foi agredido. Eles vasculharam o quarto dele em busca de dinheiro, mas não encontraram. Também chegaram a ir até o porão, onde se depararam com um cofre velho, sem funcionar.

A única vítima agredida foi o senhor Francisco Rocha Peres, um morador de fora de Frecheirinha. Ele foi enforcado e arrastado pelo suspeito que estava fora do quarto. As agressões aconteceram porque ele se recusou a ser levado para o banheiro pelo criminoso.