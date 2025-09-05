PRF persegue e prende suspeitos de furtar residências em Horizonte, na Grande Fortaleza; assista

Uma dupla suspeita de furtar residências no município de Horizonte — Região Metropolitana de Fortaleza — foi capturada e presa em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de quinta-feira (4).

Um dos detidos tem 18 anos e o outro, 29. Entre os objetos recuperados estavam aparelhos de televisão, telefones celulares, relógio smartwatch, sistema de som automotivo e joias.

Assista à perseguição

Um casal, vítima dos furtos, compareceu à ocorrência e reconheceu parte dos bens apreendidos. Os celulares, inclusive, foram desbloqueados pelos proprietários, confirmando a origem ilícita do material.

O automóvel usado pelos suspeitos não apresentava registro de roubo ou furto.

Os homens detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, para adoção das demais medidas e posterior restituição às vítimas.