Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo
A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Uma mulher que se perdeu após decolar de parapente no município de Quixadá, Ceará, foi resgatada nesta quarta-feira (3). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ela foi localizada em Santa Quitéria, cerca de 205 km do local da decolagem.
Como a vítima não chegou ao local determinado de pouso, amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) para dar início às buscas.
Os agentes traçaram uma rota de trabalho com base na direção do vento. Assim, a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), a Fênix 11, decolou da base de Crateús para atuar nas buscas.
O velame, que é a asa do parapente, foi localizado preso em uma área de vegetação, ainda de acordo com a pasta.
A equipe da Ciopaer começou a seguir o padrão de buscas chamado de círculo concêntrico crescente, que consiste em, a partir de determinado ponto, a aeronave voar em círculos, aumentando progressivamente o raio da esfera.
A vítima foi encontrada a um quilômetro de distância de onde o velame havia sido localizado.
“Como não havia local de pouso próximo, os policiais indicaram o sentido que ela deveria seguir até chegar a uma região habitada. A equipe de apoio da vítima, então, foi ao seu encontro e prestou o suporte necessário”, informou a SSPDS.
Confira momento do resgate