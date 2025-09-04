Diário do Nordeste
Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo

A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 23:06)
Segurança
Colagem de fotos mostrando a vítima perdida após decolar de parapente e o momento do resgate
Legenda: A vítima foi encontrada a um quilômetro de distância de onde o velame havia sido localizado
Foto: Reprodução / SSPDS

Uma mulher que se perdeu após decolar de parapente no município de Quixadá, Ceará, foi resgatada nesta quarta-feira (3). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ela foi localizada em Santa Quitéria, cerca de 205 km do local da decolagem.

Como a vítima não chegou ao local determinado de pouso, amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) para dar início às buscas.

Os agentes traçaram uma rota de trabalho com base na direção do vento. Assim, a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), a Fênix 11, decolou da base de Crateús para atuar nas buscas.

O velame, que é a asa do parapente, foi localizado preso em uma área de vegetação, ainda de acordo com a pasta.

A equipe da Ciopaer começou a seguir o padrão de buscas chamado de círculo concêntrico crescente, que consiste em, a partir de determinado ponto, a aeronave voar em círculos, aumentando progressivamente o raio da esfera.

Imagem de agente durante resgate de mulher que se perdeu após cair de parapente
Legenda: A Ciopaer, da SSPDS, foi a responsável pelo resgate da mulher
Foto: Divulgação / SSPDS

A vítima foi encontrada a um quilômetro de distância de onde o velame havia sido localizado.

“Como não havia local de pouso próximo, os policiais indicaram o sentido que ela deveria seguir até chegar a uma região habitada. A equipe de apoio da vítima, então, foi ao seu encontro e prestou o suporte necessário”, informou a SSPDS.

Confira momento do resgate

