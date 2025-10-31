Diário do Nordeste
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Foto de Hilux SW4

Segurança

Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados

Suspeitos estavam atrás de supostos R$ 100 mil que o padre estaria escondendo em casa

Redação 05 de Setembro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Frecheirinha?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Frecheirinha?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Eleições de 2024 terão 14 novos cargos de vereador no Ceará, distribuídos em sete cidades

Municípios ganharam habitantes e puderam aumentar o número de parlamentares

Alessandra Castro 10 de Abril de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Homem contando dinheiro

PontoPoder

Dez cidades do Ceará brigam na Justiça para aumentar salário de prefeitos, vereadores ou secretários

Leis foram aprovadas nas Câmaras Municipais no final de 2020, período crítico da pandemia de Covid-19

Felipe Azevedo 18 de Outubro de 2022
homicídio em Frecheirinha

Segurança

Polícia Civil prende em Frecheirinha homem suspeito de pelo menos 10 homicídios

Thiago Frota, de 33 anos, é investigado por mortes no município onde foi detido e em Tianguá e Coreaú

Redação 17 de Agosto de 2022
Falta combustível em Frecheirinha

Ceará

Prefeitura de Frecheirinha suspende transporte de pacientes por falta de gasolina e etanol na cidade

Executivo municipal informou que agendamentos em Fortaleza foram prejudicados

Redação 27 de Julho de 2022
Frecheirinha

Região

Veja quais são as 10 cidades com maior e menor taxa de incidência para Covid-19, no Ceará

Em Frecheirinha, cidade com maior coeficiente, para cada 6 habitantes, em média, um já foi infectado pelo vírus

André Costa 22 de Abril de 2021
