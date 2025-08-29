Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 20:21)
Segurança
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras
Legenda: Os suspeitos foram capturados pela Guarda Municipal do Eusébio após denúncia de populares
Foto: Divulgação / Guarda Municipal do Eusébio

Três homens foram presos, na noite de quinta-feira (28), na cidade de Eusébio, após assaltarem uma farmácia. Os indivíduos levaram canetas de Ozempic e Monjaro, ambos medicamentos utilizados para emagrecimento, além de outros produtos como medicamentos variados.

Os suspeitos foram capturados pela Guarda Municipal do Eusébio após populares informaram à composição que o estabelecimento havia sido assaltado e que os indivíduos já haviam se evadido.

A equipe deslocou-se até o local informado e, ao chegar, deparou-se com os suspeitos em fuga em um veículo. Foi iniciado acompanhamento tático, quando os suspeitos não acataram a ordem de parada. 

O acompanhamento se estendeu por aproximadamente 10 minutos, até que, com segurança, foi possível realizar a parada do automóvel no Quarto Anel Viário, nas proximidades do Shopping Terrazo.

Veja também

teaser image
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

teaser image
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

teaser image
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Pistola apreendida

No momento da abordagem, foi realizada busca no interior do veículo, onde foi encontrado um simulacro de pistola idêntico a uma Glock, além de vasto material de origem ilícita, segundo a Guarda Municipal.

Também foram encontrados vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à Delegacia de Aquiraz, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito. Os acusados permaneceram presos, à disposição da Justiça.

Assuntos Relacionados
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras
Segurança

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto mostra o senador Cid Gomes após ser baleado, cercado por outras pessoas e veículos, no motim de policiais militares em Sobral, em fevereiro de 2020
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

O movimento dos policiais em Sobral resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes. A Controladoria Geral de Disciplina concluiu que as provas eram insuficientes para condenar os PMs

Messias Borges
29 de Agosto de 2025
Cartões e cheques apreendidos com grupo criminoso
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

Mais de R$ 500 mil foram movimentados pela quadrilha

Redação
29 de Agosto de 2025
Pilar com cartaz no TJ-CE e dois homens ao fundo, desfocados e andando. Imagem usada em matéria sobre o depoimento de PM que nega ao júri participação na Chacina do Curió
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
27 de Agosto de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
27 de Agosto de 2025
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025