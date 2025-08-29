Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Três homens foram presos, na noite de quinta-feira (28), na cidade de Eusébio, após assaltarem uma farmácia. Os indivíduos levaram canetas de Ozempic e Monjaro, ambos medicamentos utilizados para emagrecimento, além de outros produtos como medicamentos variados.

Os suspeitos foram capturados pela Guarda Municipal do Eusébio após populares informaram à composição que o estabelecimento havia sido assaltado e que os indivíduos já haviam se evadido.

A equipe deslocou-se até o local informado e, ao chegar, deparou-se com os suspeitos em fuga em um veículo. Foi iniciado acompanhamento tático, quando os suspeitos não acataram a ordem de parada.

O acompanhamento se estendeu por aproximadamente 10 minutos, até que, com segurança, foi possível realizar a parada do automóvel no Quarto Anel Viário, nas proximidades do Shopping Terrazo.

Pistola apreendida

No momento da abordagem, foi realizada busca no interior do veículo, onde foi encontrado um simulacro de pistola idêntico a uma Glock, além de vasto material de origem ilícita, segundo a Guarda Municipal.

Também foram encontrados vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à Delegacia de Aquiraz, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito. Os acusados permaneceram presos, à disposição da Justiça.