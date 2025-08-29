Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Um motociclista de 30 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por trafegar em um veículo roubado e com placa adulterada, na noite dessa quinta-feira (28). O caso foi registrado no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Policiais que faziam o patrulhamento pela região foram avisados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre uma motocicleta com placa adulterada em movimento. Ao encontrarem o veículo, os agentes deram voz de prisão, mas o motociclista não atendeu.

VEJA VÍDEO

O homem foi perseguido pelos policiais por alguns minutos, até que se desequilibrou, saiu da pista, bateu em um poste e caiu sobre um gramado no bairro Pajuçara. Ele ainda tentou resistir à prisão, mas acabou capturado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motociclista foi autuado em flagrante por "desobediência, resistência, adulteração de chassi e receptação". Ele já tinha passagens por crimes como roubo, associação criminosa e receptação. Agora, ele se encontra à disposição da justiça.