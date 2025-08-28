Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
juri curio tjce chacina messejana interrogatorio reus policiais militares
Legenda: O 4º Júri do Curió chega ao quarto dia e entra na fase de interrogatório dos réus
Foto: Alex Costa/ASCOM TJCE

O interrogatório dos réus no 4º Júri do Curió começou na tarde desta quinta-feira (28). O primeiro policial militar do 'Núcleo de Omissão' a ser ouvido em juízo foi o cabo Daniel Fernandes da Silva. Ao ser questionado pelos magistrados se ele confessava participação na chacina, o agente negou envolvimento no massacre ocorrido há quase 10 anos.

A reportagem do Diário do Nordeste acompanhou o começo do interrogatório, quando Daniel disse que era ele quem estava como comandante da Viatura RD 1301 na madrugada do crime. O policial falou que naquela noite era ele o responsável na viatura por manter contato direto com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops): "eu fiz o meu trabalho", disse Daniel ao responder sobre como agiu na data da chacina.

"Eu só tive ciência da ocorrência às 23h22... não foi encontrado nada", complementou o PM justificando que não teria se omitido em prestar socorro a nenhuma vítima baleada e que não teria participado de nenhum comboio com viaturas descaracterizadas ou não que transitaram pela Grande Messejana entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015.

Daniel Fernandes passou nove meses preso devido à chacina

RÉUS

Ao aceitar responder às perguntas da acusação e da assistência de acusação, Daniel Fernandes disse novamente que ele quem falava com a Ciops enquanto estava no comando da viatura. No entanto, ao ser confrontado com o trecho de uma transcrição exibida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) mostrando que em determinado momento alguém, provavelmente da composição, chamou as vítimas de "vagabundos", ele negou que a fala havia sido dita por ele.

Veja também

teaser image
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

teaser image
Segurança

Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

teaser image
Segurança

Julgamento de sete PMs por Chacina do Curió começa nesta segunda-feira (25); relembre outros júris

Quem também estava na Viatura RD 1301 e estão no banco dos réus são os soldados Luís Fernando de Freitas Barroso (motorista) e Gildácio da Silva (patrulheiro). Eles devem ser os próximos interrogados, seguido dos outros quatro réus, o sargento PM Farlley Diogo de Oliveira e os soldados PM Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa; Francisco Flávio de Sousa e Renne Diego Marques.

Como aconteceu a Chacina

Onze pessoas foram assassinadas a tiros, em diversos pontos da Grande Messejana, em Fortaleza, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. As investigações policiais apontaram para a participação de PMs nos crimes, como retaliação à morte de um colega de farda, no início daquela noite.

"Segundo a denúncia, os réus tomaram parte em uma ação articulada de policiais, com divisão de tarefas, como retaliação à morte do policial militar Valtenberg Charles Serpa, assassinado durante roubo ocorrido horas antes no campo de futebol do Uniclinic, situado nas proximidades dos locais dos fatos", descreveu o Ministério Público, nos Memoriais Finais.

Conforme o MPCE, "diversos homens encapuzados circularam pelos locais do fato durante longo tempo, contando com a conivência dos policiais militares que estavam de serviço que, apesar dos insistentes e desesperados apelos da população, não socorreram a tantos que precisavam de proteção".

O cabo Daniel disse durante o interrogatório que era lotado no mesmo batalhão do PM Serpa e na noite da chacina recebeu determinação de ir ao local onde o agente foi assassinado para reforçar o policiamento na área. Daniel negou conhecer qualquer um dos jovens vítimas da chacina.

EXPECTATIVA

As 'Mães do Curió' acompanham a sessão. Edna Souza, mãe de Alef Souza, morto aos 17 anos na chacina disse que a esperança dela e de todas as mães e familiares "é que haja Justiça". "Nós precisamos para que a gente continue a vida com mais leveza, tendo a segurança que a Justiça não falhou, que não foi cega. Então a gente quer que a Justiça tire a venda que tem nos olhos e enxergue que 11 vítimas da chacina do Curió tinham que estar vivas hoje".

Já a defesa dos réus considera que não há provas que aponte a omissão dos agentes, assim como não é possível indicar que as mortes no Curió ocorreram como retaliação à morte de um policial militar, ocorrida horas antes da chacina. 

Etapas do julgamento:

* Oitiva das vítimas sobreviventes e das testemunhas de acusação e defesa
* Interrogatório dos réus
* Debate entre acusação e defesa
* Leitura de quesitos
* Votação do jurados
* Sentença dos jurados

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
juri curio tjce chacina messejana interrogatorio reus policiais militares
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
Há 54 minutos
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
27 de Agosto de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
27 de Agosto de 2025
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada
Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel*
26 de Agosto de 2025
Foto de fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza. É um prédio verde e há carros e motos estacionados em volta do edifício
Segurança

CGD mantém decisão que demitiu policial militar acusado de participar de assalto em Fortaleza

O ex-PM é acusado de participar de um assalto, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, no ano de 2022

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de dentro do Júri da Chacina do Curió
Segurança

Saiba como foi o primeiro dia do 4º júri da Chacina do Curió e o que deve ocorrer nesta terça (26)

Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
26 de Agosto de 2025
Imagem do homem sobre a moto
Segurança

Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

A SSPDS informou ao Diário do Nordeste que a Polícia Civil apura uma denúncia de atentado violento ao pudor

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto do Júri da Chacina do Curió
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
25 de Agosto de 2025
Homem foi filmado atirando em pássaro
Segurança

Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

Animal aparece em vídeo em cima de poste

João Lima Neto
25 de Agosto de 2025