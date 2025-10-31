Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Pessoa marcando números em uma aposta da lotofácil, cercada por bilhetes de loteria e uma caneta na mão, ilustrando resultado com apostas vencedoras da Lotofácil 3430

Negócios

Resultado da Lotofácil 3430: 2 apostas levam prêmio principal e ganham mais de R$ 3,1 milhões cada

Quatro jogos feitos no Ceará também venceram o concurso, ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas

Carol Melo 01 de Julho de 2025
Edital para concurso do Tribunal de Justiça em Rondônia tem salários de até R$ 17 mil; veja como se inscrever

Papo Carreira

Concurso do Tribunal de Justiça em Rondônia tem salários de até R$ 17 mil; veja como se inscrever

As inscrições estarão disponíveis de 5 de novembro a 5 de dezembro

Redação 25 de Outubro de 2024
Lili Rodrigues denunciou pelas redes sociais o crime ocorrido na última sexta-feira (4)

PontoPoder

Candidata a vice-prefeita pelo PSOL em Rondônia denuncia estupro às vésperas da eleição

Lili Rodrigues denunciou o crime nas redes sociais no sábado (5)

Redação 06 de Outubro de 2024
Notebook e dois celulares

Segurança

Suspeita de ser 'operadora financeira' de facção em Caucaia, no CE, é presa em Rondônia

A mulher, de 29 anos, foi capturada em um condomínio de luxo em Porto Velho

Luana Severo 09 de Setembro de 2024
Bilhete

País

Mulher mantida em cárcere privado pede socorro através de bilhete: 'me ajuda vizinha'

O caso aconteceu em Ariquemes, Rondônia

Redação 14 de Maio de 2024
Cantora era loira e branca. Na foto, ela está sorrindo e usa um vestido preto brilhoso

Zoeira

Cantora Ana Paula Vieira invadiu pista contrária antes de sofrer acidente, diz polícia

A artista era quem dirigia o veículo. Ela estava na companhia do namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também faleceu na colisão

Redação 14 de Maio de 2024
Ana Paula e Marcelo Stocco

Zoeira

Morre cantora Ana Paula Vieira, aos 27 anos, após acidente de carro; saiba mais

O namorado dela, o vereador Marcelo Stocco, de 32 anos, também morreu

Redação 13 de Maio de 2024
chuva em SP

País

Inmet publica aviso de perigo de chuvas em boa parte do Brasil; veja estados afetados

Órgão federal aponta para ocorrência de chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Região Sul registra alerta por tempestades com chance de queda de granizo

Redação 16 de Janeiro de 2024
incêndio atinge estátua da loja da Havan em Porto Velho, Rondônia

País

Dupla é vista colocando fogo em estátua da Havan em Porto Velho

Empresa está oferecendo recompensa de R$ 100 mil para quem tiver informações que auxiliem na localização dos suspeitos

Redação 14 de Dezembro de 2023

Negócios

3 em cada 10 jovens no Ceará nem estuda e nem trabalha, aponta IBGE

Dados mostram que o Estado é o quinto do País como a maior população desocupada na faixa etária de 15 a 29 anos

Luciano Rodrigues 06 de Dezembro de 2023
