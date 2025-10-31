Quatro jogos feitos no Ceará também venceram o concurso, ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas
As inscrições estarão disponíveis de 5 de novembro a 5 de dezembro
Lili Rodrigues denunciou o crime nas redes sociais no sábado (5)
A mulher, de 29 anos, foi capturada em um condomínio de luxo em Porto Velho
O caso aconteceu em Ariquemes, Rondônia
A artista era quem dirigia o veículo. Ela estava na companhia do namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também faleceu na colisão
O namorado dela, o vereador Marcelo Stocco, de 32 anos, também morreu
Órgão federal aponta para ocorrência de chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Região Sul registra alerta por tempestades com chance de queda de granizo
Empresa está oferecendo recompensa de R$ 100 mil para quem tiver informações que auxiliem na localização dos suspeitos
Dados mostram que o Estado é o quinto do País como a maior população desocupada na faixa etária de 15 a 29 anos