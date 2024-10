Concurso do Tribunal de Justiça em Rondônia tem salários de até R$ 17 mil; veja como se inscrever

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) publicou um edital de concurso público para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). Ao todo são 25 vagas, com 15 para o nível médio e 10 para o superior. O salário iniciais variam de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48.

De acordo com o edital, a carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas de 5 de novembro a 5 de dezembro de, até as 23h59, por meio do site da Consulplan, a banca organizadora. Já a taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: R$ 100,00 para Técnico Judiciário e R$ 130,00 para Analista Judiciário.

Os aprovados receberam um conjunto de benefícios, além do salário. São eles:

Auxílio-Alimentação: R$ 2.300,00 mensais.

Auxílio-Saúde: R$ 680,00, concedido por meio de reembolso de despesas com plano de saúde.

: R$ 680,00, concedido por meio de reembolso de despesas com plano de saúde. Auxílio-Transporte: R$ 264,00, valor que pode variar conforme a cidade de lotação e quantidade de deslocamentos mensais.

O concurso tem previsão de ser aplicado em 2 de fevereiro de 2025. Serão duas provas, uma objetiva e outra discursiva, aplicadas no mesmo dia.

A prova objetiva terá 35 questões de conhecimentos gerais e 15 específicas. Cada cargo terá ainda 25 questões referentes a cada especialidade. Já a discursiva terá apenas uma para os candidatos escreverem a resposta.