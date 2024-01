Inmet publica aviso de perigo de chuvas em boa parte do Brasil; veja estados afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (15), a previsão do tempo para as próximas duas semanas. Até a próxima segunda-feira (22), existe o indicativo de volume de chuva associado ao calor e à alta umidade em grande parte do País. Segundo o órgão federal, as precipitações podem passar de 70 milímetros (mm).

No Norte são previstas pancadas de chuvas, durante a semana, com valores maiores que 70 mm em praticamente toda a região, mas principalmente no Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. No Acre e Rondônia, não se descartam pancadas de chuvas isoladas. Já em Roraima, são previstos menores acumulados.

Na região Nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas em áreas do Maranhão, Piauí e no noroeste da Bahia que podem superar os 50 mm e vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Porém, não se descartam chuvas isoladas em áreas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco no decorrer da semana.

Legenda: Projeção da Previsão de chuva de 15 a 22 de janeiro Foto: INMET

No interior da região Nordeste, a previsão é de pouca chuva, porém, na área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devem ocorrer acumulados de chuva acima de 30 milímetros.

No Centro-Oeste e Sudeste, são previstas precipitações intensas, com volumes que podem variar entre 100 mm e 150 mm e podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas, principalmente no centro-norte do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo e Sul Mineiro. No Espírito Santo, norte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e centro-sul do Mato Grosso, há previsão de chuvas com menores acumulados.

Na Região Sul, estão previstos temporais, devido à atuação de um sistema de baixa pressão que favorecerá fortes instabilidades entre terça e quarta-feira em áreas do Rio Grande do Sul, podendo ultrapassar os 150 mm.

Essa instabilidade irá percorrer as demais áreas no decorrer da semana

No Paraná e Santa Catarina, são previstos menores acumulados que podem ultrapassar os 60,0 mm, porém entre os dias 21 e 22, haverá uma redução destes acumulados de chuva na região.

Chuvas seguem até o fim do mês

Legenda: Projeção da Previsão de chuva de 23 a 31 de janeiro Foto: Divulgação/Inmet/GFS

Entre os dias 23 e 31 de janeiro, a previsão indica volumes significativos de chuva, maiores que 80 milímetros, na porção central do País, devido a uma possível formação de canal de umidade com posicionamento mais ao norte do País, desde o Amazonas até áreas da Região Sudeste e centro-sul da Bahia.

Conforme o Inmet, para a região Norte são previstos volumes maiores que 90 mm no centro-sul do Pará e Tocantins. No Acre, centro-sul do Amazonas, nordeste do Pará, Amapá e Rondônia, são previstos menores acumulados. Na faixa norte da região, a previsão de pouca chuva.

Na faixa norte da região Nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas que podem superar os 30 mm no norte do Maranhão e Piauí. Na Bahia, sul do Maranhão e Piauí, Sergipe, Alagoas e Pernambuco são previstos volumes expressivos superiores a 70 mm.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste há previsão de pancadas de chuvas localmente fortes que devem ultrapassar 90 mm.

Na região Sul, a previsão é de acumulados de chuvas maiores que 60 mm da Região. Com previsão de menores acumulados na faixa oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.