Adolescente é morto após boato de que teria cometido estupro, diz polícia

Um adolescente foi assassinado em um "tribunal do crime", no último sábado (13), após surgirem boatos de que ele havia cometido estupro no Mato Grosso do Sul. Conforme o g1, as investigações da Polícia Civil de Deodápolis apontam que o adolescente Bruno Avalos, 17 anos, não cometeu o crime, e que a situação foi planejada por um dos suspeitos da execução.

O homem de 35 anos, suspeito de encomendar a morte, não concordava com o relacionamento de Bruno com a filha dele. Segundo o delegado responsável pelo caso, Anderson Guedes de Farias, o homicídio foi confirmado nesta segunda-feira (15). Cinco homens foram presos no domingo (14) após confessarem a execução.

Anderson Guedes de Farias Delegado "Trata-se de um crime bárbaro que comoveu a população do município, mas que teve uma resposta rápida e contundente das forças policiais que retiraram do convívio social indivíduos com alto grau de periculosidade".

O organizador da morte alegou aos outros quatro que a filha tinha sido estuprada. Juntos, enganaram Bruno, levando ele para uma área rural com a informação de que o tio dele tinha sido sequestrado.

Devido à força-tarefa realizada pelas Polícias Civil e Militar, os suspeitos foram presos. Um deles, responsável por cortar o pescoço de Burno, foi encontrado na rodoviária de Deodápolis, tentando fugir para São Paulo.