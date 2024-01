Jovens são indiciadas por crime de racismo após vídeo no TikTok

Uma mulher de 19 anos e duas adolescentes de 17 foram investigadas no Espírito Santo após circular um vídeo em que elas fazem comentários preconceituosos no TikTok. As três foram indiciadas pela Polícia Civil por racismo, segundo o jornal O Globo.

No vídeo, elas comentam sobre a vida amorosa de cada uma. “Pelo menos eu não fui feita de palhaça por um preto, né?”, diz uma delas. “Pelo menos eu não sou ‘best’ de um desquerido que ainda é preto e, na primeira oportunidade, não me deu carona para dar carona para uma feia”, relata outra.

Veja também

As três foram identificadas e são residentes de Linhares. Elas foram intimadas a comparecer na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) para serem interrogadas.

Durante o interrogatório, elas ficaram em silêncio após serem orientadas pelos advogados. A mulher, de 19, foi indiciada pelo crime de racismo, com pena de dois a cinco anos de prisão e as duas menores foram indiciadas por ato infracional análogo ao mesmo crime, de acordo com a Polícia.