Escola de samba perde mais de 600 fantasias em forte chuva no Rio de Janeiro

A menos de um mês para o Carnaval, a escola de samba União do Parque Acari perdeu 640 fantasias devido às fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro e a Região Metropolitana no último fim de semana. A quadra da escola, localizada na Rua Piracambu, sofreu uma enchente.

O presidente da escola, Dudu Farias, relatou ao portal g1 os prejuízos com a perda das peças, que estavam prontas para o primeiro desfile da União do Parque Acari na Marquês de Sapucaí. Segundo ele, além das fantasias, as armações da saia de 50 baianas também foram inutilizadas.

“Estava tudo embaladinho em plástico em cima de pallets. A quadra nunca tinha alagado”, disse Farias. O presidente afirma que as expectativas estavam altas para a apresentação. Embora os problemas com enchentes serem comuns na região, ele diz que o local nunca tinha alagado em 30 anos de funcionamento.

“A comunidade, que é muito carente, sempre teve histórico de enchentes. Mas nunca aconteceu de transbordar 1,5 metro”, detalhou.

Dudu Farias disse que a comunidade está em busca de ajuda e fará todos os esforços para reconstruir o que foi perdido. "A gente não tem por onde pedir ajuda, vamos virar 24 horas. Se conseguirmos comprar o material, quanto antes conseguimos reverter. Mas ainda não temos verba para isso”, lamentou o presidente da escola.

A União do Parque Acari estreará na Série Ouro na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro. A escola levará para a avenida um enredo sobre os 50 anos do bloco afro Ilê Aiyê.