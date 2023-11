Família de Neymar doou R$ 500 mil a escola de samba onde irmã do jogador vai desfilar

O presidente da escola de samba Salgueiro, André Vaz, declarou ao jornalista Leo Dias que a família de Neymar doou R$ 500 mil para a agremiação carioca. Rafaella Santos, irmã do jogador, desfilará como musa no próximo Carnaval da escola pela terceira vez consecutiva.

"Queria agradecer tudo que você fez no último Carnaval pelo Salgueiro. Você e sua família ajudaram a colocar a escola na Avenida. Gratidão eterna da escola de samba do Salgueiro", disse o presidente.

André Vaz contou ainda que a musa "ajuda demais a escola". "Todos os projetos sociais que o Salgueiro faz, em datas como Páscoa, dias das Mães, dos Pais, das Crianças, Natal… A Rafaella está sempre me ligando, sempre perguntando o que estamos precisando", complementou ele.

Nos últimos dias, Rafaella recebeu críticas de internautas após um vídeo da influencer sambando em uma apresentação da Salgueiro viralizar. O "samba no pé" da musa não agradou a todos. "Alô Alcione, chega aqui, estão deixando o samba morrer", disse uma pessoa. "Até minha sobrinha de três anos samba mais do que essa muié”, escreveu outra. "Ela tá pro samba assim como o Neymar tá pra Bola de Ouro", criticou uma seguidora.

O presidente da escola de samba não comentou o caso. Ao contrário, agradeceu Rafaella. "Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que tanto ama nossa escola. Vai ser uma honra ter você no nosso desfile", finalizou.

"Queria agradecer a toda a comunidade do Salgueiro que me acolheu com tanto carinho. Retribuirei tudo com muita garra e amor no desfile. Estarei inteira na avenida, junto com cada um de vocês, fazendo o meu melhor", disse Rafaella em uma publicação no Instagram em abril deste ano.