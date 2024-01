Mãe é presa por sumir com a filha por mais de um ano e quatro meses no RJ; entenda caso

Uma mulher foi presa, neste sábado (13), suspeita de sumir com a filha por um ano. Em ação conjunta, entre as polícias militares do Rio de Janeiro e de São Paulo, Heloisa de Oliveira Navarro foi localizada na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

A menina foi dada como desaparecida após o pai dela fazer uma denúncia em 27 de agosto de 2022. Ele havia deixado a criança com a mãe, em Senador Camará, para passar o fim de semana.

Veja também

O pai da criança possui guarda unilateral da filha. A guarda da criança foi conquistada após seis anos de brigas na Justiça.

O mandado de prisão contra a mulher foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, em setembro de 2023.

Os agentes encontraram a criança com a mãe dela em uma igreja no centro da cidade, após uma denúncia anônima. A menina foi levada a um abrigo da região por integrantes do Conselho Tutelar de Cachoeira Paulista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher está à disposição da Justiça.