Agentes da Polícia Federal

País

PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

Justiça bloqueou R$ 265 milhões de empresas envolvidas no esquema

Redação 08 de Setembro de 2025
Imagem de acidente com um carro e uma moto, após colisão em uma rua com vegetação ao redor, evidenciando os danos após o impacto.

País

Adolescentes dirigem carro dos pais escondidos até sorveteria e colidem com motociclista, em Roraima

O veículo era dirigido por dois irmãos de 11 e 14 anos. O motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital

Redação 04 de Julho de 2025
Mulher brincando e se divertindo com um cachorro em um quintal, enquanto um gato observa ao fundo, retratando a alegria do convívio entre animais e humanos.

País

Cachorro arranca lábio de tutora e é submetido à eutanásia sem o consentimento dela

Decisão foi tomada pelo marido da vítima, enquanto ela se recuperava dos ferimentos

Redação 16 de Maio de 2025
Toinho da Aderr. Candidato a prefeito de Amajari é baleado em atentado e passa por cirurgia em Roraima

PontoPoder

Candidato a prefeito de Amajari é baleado em atentado e passa por cirurgia, em Roraima

Toinho da Aderr foi atingido por disparos em quatro regiões diferentes do corpo

Redação 26 de Setembro de 2024
Justiça libera marido de deputada que estava com dinheiro escondido na cueca

País

Justiça libera marido de deputada flagrado com dinheiro escondido na cueca

O empresário havia sido preso na última terça-feira (10) com R$ 500 mil em espécie

Redação 12 de Setembro de 2024
Cédulas apreendidas pela PF em Roraima

País

PF apreende R$ 500 mil em cueca de empresário em RR; seis pessoas foram presas

Policiais militares de folga realizavam a segurança particular dos suspeitos e dos bens apreendidos

Redação 10 de Setembro de 2024
Pessoa doente

País

Vírus mayaro circula entre humanos em Roraima, confirma estudo

Doença pode ser confundida com outros tipos de arboviroses

Redação 13 de Maio de 2024
Paulo César Quartiero

País

Ex-vice-governador de RR é multado em R$ 1 milhão por atividades irregulares em fazenda no Marajó

Paulo César Quartieiro foi alvo da operação "Mal Acostumado"

Redação 29 de Março de 2024
Imagem mostra avião interceptado pela FAB, em Roraima, no dia 29 de janeiro de 2024.

País

FAB intercepta avião suspeito próximo à terra Yanomami e piloto foge após pouso; veja vídeo

Aeronave realizava, supostamente, tráfego aéreo não autorizado na região, que é alvo de garimpo ilegal

Redação 30 de Janeiro de 2024
chuva em SP

País

Inmet publica aviso de perigo de chuvas em boa parte do Brasil; veja estados afetados

Órgão federal aponta para ocorrência de chuvas no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Região Sul registra alerta por tempestades com chance de queda de granizo

Redação 16 de Janeiro de 2024
