Adolescentes dirigem carro dos pais escondidos até sorveteria e colidem com motociclista, em Roraima

Dois irmãos, de 11 e 14 anos, se envolveram em um sinistro de trânsito que resultou na colisão com um motociclista de 19 anos, na última quarta-feira (2), em Rorainópolis, Interior de Roraima. Segundo informações do g1, os adolescentes dirigiam o carro dos pais até uma sorveteria quando o caso aconteceu.

O incidente ocorreu por volta das 15h em um cruzamento no bairro Campolândia. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro dirigido pelos adolescentes avança na pista e colide com o motociclista. Com o impacto, a vítima foi arremessada, enquanto o outro veículo perdeu o controle e caiu em uma vala.

Em outro ângulo, é possível ver os irmãos deixando o carro pela porta do passageiro. Ao chegar ao local, a Polícia Militar não encontrou os irmãos, que fugiram com "medo das represálias".

O motociclista foi levado ao hospital de Rorainópolis pelo Corpo de Bombeiros com múltiplos ferimentos no corpo, segundo a corporação. No entanto, o recente estado de saúde dele não foi informado.

Veja também País Aluno afirma ter sido constrangido em academia após usar bermuda e caso repercute nas redes sociais País Jovem é sequestrada, torturada e abandonada nua em canavial em SP; a motivação teria sido vingança

Irmãos dirigiam até uma sorveteria

A mãe dos adolescentes, que é professora, foi até o local do sinistro e prestou depoimento. Segundo ela, mais cedo naquele dia, eles pediram para irem até uma sorveteria, mas ela negou, pois estava cansada. Eles, então, perguntaram se poderiam utilizar o carro da família, ao que ela não permitiu.

Quando a mãe foi se deitar com a filha mais nova, de 6 anos, os meninos pegaram a chave do carro escondida. Questionada, a professora admitiu que permite que o filho mais velho dirija o veículo na vicinal onde possuem um sítio. A ideia era que ele pudesse socorrer a avó idosa em caso de emergência de saúde.

Os adolescentes também prestaram depoimento. À Polícia, o jovem de 14 anos disse que ficou nervoso e apertou o acelerador em vez do freio, o que levou o veículo a girar para a esquerda e cair na vala.

Conforme o g1, ninguém foi autuado, mas o adolescente vai responder por ato infracional.