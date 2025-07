Aluno afirma ter sido constrangido em academia após usar bermuda e caso repercute nas redes sociais

O aluno de uma academia localizada na cidade de Anápolis, em Goiás, acusa o estabelecimento de ter sido barrado e proibido de usar os equipamentos devido o tamanho da bermuda que usava durante o treino. O caso ocorreu na segunda-feira (30), e causou polêmica nas redes sociais.

O administrador de empresas Marcus Andrade, de 42 anos, que frequenta o estabelecimento há dois anos, disse que funcionários da academia o levaram para uma sala reservada, para comunicar que ele não podia mais usar aquele tipo de bermuda no local.

A academia Hope Select disse por meio de nota, nesta quinta-feira (3), que o cliente frequentou o estabelecimento com "vestimenta inadequada para determinados movimentos de musculação". Já Marcus afirma que foi tratado como 'vulgar' e que o ambiente da academia é 'hostil' é uma 'extensão da Igreja'.

A academia disse que orientou o aluno "de forma privada e respeitosa, com o objetivo de evitar possíveis constrangimentos durante o treino", e que foi "gentilmente sugerido" a Marcus o uso de um modelo de bermuda com compressão por baixo, o que ele rebate.

"Fui treinar no período da manhã, por volta das 10 horas. Quando terminei meu treino, fiquei sentado na sala de espera, aguardando meu marido me buscar. Foi quando um dos funcionários me abordou para uma conversa em uma sala de vidro", afirmou o administrador de empresas à revista GQ Brasil.

Marcus soube, pouco depois, que outro aluno havia reclamado do tamanho da bermuda. "Só depois que fui embora me dei conta que ele repetiu diversas vezes sobre ali ser uma 'academia de família' e eu estar 'ferindo a moral e os bons costumes'. Me senti indecente, pelado", afirma ele.

O empresário cancelou tanto sua assinatura como a da mãe e foram reembolsados. A mensalidade da academia custa em média R$ 1.500.

Na HOPE, nosso compromisso é oferecer um ambiente acolhedor, respeitoso e seguro para todos. Mais do que promover saúde física, buscamos encantar e surpreender cada pessoa que passa por aqui com excelência, zelo e propósito, sempre para agradar e honrar a Deus.

Recentemente, um de nossos colaboradores realizou uma orientação de forma privada e respeitosa a um aluno, com o objetivo de evitar possíveis constrangimentos durante o treino. A vestimenta utilizada, embora apropriada para corridas ao ar livre, acabou se mostrando inadequada para determinados movimentos de musculação. Por esse motivo, foi gentilmente sugerido o uso de uma bermuda de compressão por baixo, como forma de garantir maior conforto e segurança para todos os envolvidos.

Essa conduta está prevista em nosso contrato e segue as diretrizes da empresa quanto ao uso de roupas que assegurem liberdade de movimento sem causar desconforto a terceiros, sempre com base no respeito mútuo, na empatia e na boa convivência.

É importante reforçar que a HOPE não faz qualquer distinção de gênero, aparência, orientação ou estilo pessoal. Valorizamos cada aluno como único e buscamos oferecer uma experiência de excelência a todos, dentro dos valores e princípios que norteiam nossa atuação.

Normalmente, não utilizamos as redes sociais para rebater situações pontuais ou conflitos isolados. Porém, diante da proporção que este caso tomou publicamente e do possível impacto na percepção sobre quem somos e no que acreditamos, sentimos a responsabilidade de nos posicionar com transparência e serenidade.

Sabemos que existem academias com diferentes propostas, e respeitamos todas elas. A HOPE segue firme em sua identidade e propósito, acolhendo com carinho todos aqueles que desejam fazer parte desse ambiente de cuidado, saúde e respeito mútuo.

Seguimos confiantes de que a verdade sempre prevalece, com a consciência tranquila de quem age com integridade.

Equipe HOPE