Sargento da PM é flagrado agredindo mulher durante briga de trânsito no DF

Câmeras de segurança de um prédio flagraram um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) agredindo uma mulher durante uma briga de trânsito em Taguatinga Sul. O militar foi registrado desferido chutes, empurrões, tapas e derrubando a vítima.

O caso aconteceu em 20 de maio, mas as imagens foram divulgadas somente nesta quinta-feira (3) pelo portal g1.

Na gravação, o PM, identificado como Antônio Haroldo Camelo da Silva, de 56 anos, aparece saindo do banco do motorista de um veículo branco ao estacionar na frente da porta da garagem de um condomínio.

Então, a psicopedagoga Karla Cristina se aproxima dele e os dois discutem. Logo depois, a mulher usa o celular para golpear o vidro traseiro do veículo do sargento. O bate-boca entre os dois continua e o militar empurra ela algumas vezes.

Em seguida, a profissional se dirige para a parte da frente do automóvel e parece tentar registrar a placa do homem, que entra no carro e avança contra a mulher, em baixa velocidade, e ela é empurrada para o interior da garagem.

No subsolo do prédio, a psicopedagoga volta a usa o celular para golpear o vidro do veículo, dessa vez o dianteiro.

Em reação, Antônio Haroldo desembarca e inicia uma série de chutes, tapas e empurrões em Karla Cristina. Em outro trecho do vídeo, é possível observar o momento que o sargento derruba a mulher com uma rasteira.

Moradores e funcionários do local interveem na discussão.

Vítima lesiona cervical e regista BO

Karla Cristina registrou boletim de ocorrência (BO) por lesão corporal e injúria em uma delegacia. Ainda conforme o portal g1, ela passou por exame de corpo de delito, que identificou escoriações no cotovelo, lesão na cervical, na região mamária e manchas na coxa esquerda.

A vítima está afastada do trabalho desde maio para tratar as lesões geradas pelas agressões.

O que diz o suspeito?

Em depoimento, Antônio Haroldo disse estar nervoso e não lembrar da agressão. À TV Globo, ele contou que Karla estava impedindo ele de entrar na garagem e que teve danos no carro.

Em nota ao portal g1, a PMDF informou que a Corregedoria da corporação apurará o caso. O argento foi afastado do serviço operacional e teve o porte de arma suspenso.

Segundo a corporação, Antônio Haroldo Camelo da Silva está no serviço administrativo.