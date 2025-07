Quinto dia útil de julho de 2025 cai neste sábado (5); entenda como fica salário do mês

Trabalhadores contratados em regime CLT, com carteira assinada, devem receber o salário do mês de julho até o próximo dia 5 deste mês, que cai no próximo sábado. A informação está disposta no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que aponta a necessidade do pagamento até o quinto dia útil de cada mês.

Conforme a lei, para o cálculo dos dias úteis, a contagem segue de segunda-feira a sábado, excluindo domingos e feriados nacionais.

Ainda que os bancos não funcionem no sábado, ele também é considerado dia útil e, dessa forma, entra na agenda de pagamentos.

Essa definição, inclusive, também surge na Instrução Normativa nº 02/2021, estipulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, há o reforço da obrigatoriedade de pagamento até o quinto dia útil, incluindo o sábado, seja ele trabalhado ou não.

Como os bancos funcionam apenas até sexta, a recomendação é de que o pagamento seja feito neste dia, com o intuito de evitar atrasos.

Confira abaixo quais os primeiros dias úteis do mês de julho de 2025: