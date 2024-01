FAB intercepta avião suspeito próximo à terra Yanomami e piloto foge após pouso; veja vídeo

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nessa manhã de segunda-feira (29), um avião suspeito que sobrevoava uma área próxima à Terra Indígena Yanomami, a cerca de 110 km da capital Boa Vista, em Roraima. A aeronave voava na Zona de Identificação de Defesa Aérea (Zida) — área criada para controlar o tráfego aéreo ilícito e combater o garimpo ilegal na região —, e descumpriu ordens dos militares, que dispararam contra o veículo. Este pousou e o piloto fugiu.

Ao verificar o avião, modelo Cessna 182, a Aeronáutica alertou o condutor de que era necessário realizar a verificação de dados de voo. Em seguida, ele foi avisado de que a rota havia sido modificada por determinação da Defesa Aérea. Após descumprimento das regras, os militares enviaram uma nova mensagem, informando que duas rajadas de tiros de aviso seriam disparadas para alertá-lo.

Em seguida, o avião realizou um pouso numa pista de terra e o piloto fugiu. O veículo foi vistoriado e apreendido pela Polícia Federal (PF).

Segundo dados do sistema de Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro, a matrícula da aeronave interceptada está cancelada desde maio de 2022. O avião também está com as operações negadas para a atividade de táxi aéreo.

A Zida foi criada na região Norte do País em janeiro de 2023, por meio de um decreto presidencial, e visa aumentar a capacidade de Defesa Aérea na área que compreende a Terra Indígena Yanomami e adjacências, contribuindo para o combate ao garimpo ilegal em Roraima.