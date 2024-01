Saiba quem são as vítimas do avião que se desintegrou no ar e caiu em MG

Sete pessoas morreram em uma queda de avião na zona rural de Itapeva, em Minas Gerais. Os passageiros são dois empresários do setor financeiro, as esposas e o filho de um deles, além do piloto e copiloto. As informações são do g1.

Os empresários são Marcílio Franco e André Amaral, sócio-fundadores da CredFranco. A empresa publicou uma nota de pesar nas redes sociais e informou que os empresários estavam no avião com os familiares.

Marcílio Franco da Silveira tinha 42 anos e era presidente da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Ele era fundador e presidente da CredFranco e um dos fundadores da associação.

André Rodrigues do Amaral tinha 40 anos, era sócio na CredFranco e estava no Conselho da Anec desde a fundação.

Também estavam no avião Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos, esposa de Marcílio. O casal viajava com o filho, Antônio Neves Silveira, de 2 anos.

A esposa de André, Fernanda Luísa Costa Amaral, 38, também estava no avião.

O piloto era Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, que segundo os bombeiros era de Belo Horizonte. O copiloto era Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos.

O acidente

A aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta de 10h36, depois de se desintegrar no ar.

A causa da queda ainda não foi informada. Moradores disseram que choveu forte na região durante a manhã de domingo.

A aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). É registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Estava com situação normal para aeronavegabilidade.